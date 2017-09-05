Саудовская Аравия вышла на ЧМ-2018, Австралия попала в стыковые матчи

Саудовская Аравия в матче квалификации обыграла Японию (1:0) и вышла на чемпионат мира.

Команда заняла второе место в группе Б и вслед за Японией завоевала путевку на мировое первенство в России, став 7-й командой, не считая хозяев турнира, попавшей на .

Занявшая третье Австралия сыграет с третьей командой из группы А – Сирией.

Победитель двух стыковых матчей (дома и в гостях) за право поехать на ЧМ-2018 сыграет с четвертой командой из зоны (сейчас это Гондурас – прим. Sports.ru).

Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018

Турнирная таблица азиатской квалификации ЧМ-2018