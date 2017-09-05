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    Саудовская Аравия вышла на ЧМ-2018, Австралия попала в стыковые матчи

    Теги сборная Японии сборная Австралии сборная Саудовской Аравии ЧМ-2018 сборная Сирии КОНКАКАФ квалификация ЧМ-2018 Азия

    Саудовская Аравия в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла Японию (1:0) и вышла на чемпионат мира.

    Команда заняла второе место в группе Б и вслед за Японией завоевала путевку на мировое первенство в России, став 7-й командой, не считая хозяев турнира, попавшей на ЧМ-2018.

    Занявшая третье Австралия сыграет с третьей командой из группы А – Сирией.

    Победитель двух стыковых матчей (дома и в гостях) за право поехать на ЧМ-2018 сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ (сейчас это Гондурас – прим. Sports.ru).

    Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018

    Турнирная таблица азиатской квалификации ЧМ-2018

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