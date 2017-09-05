Жозеп Бартомеу: «Новый контракт с Месси уже подписан, осталось сделать фото»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию с продлением контракта нападающего Лионеля Месси.

«Все согласовано и подписано. Существует три контракта. Один с Фондом Месси, который подписан главой Фонда и братом игрока. Существует договор о правах на изображение, который подписывает отец, являющийся администратором его компании. Есть трудовой договор с подписью его отца, который имеет право сделать это.

Лео приедет, и у нас будут официальные фото и подписание контракта. Подписанный контракт существует с 30 июня, с того же дня, когда он женился. Он прошел аудиторскую проверку, потому что будет учитываться в финансовых итогах прошлого сезона. Проблем нет. Нужен всего лишь протокол подписания. Мы спокойны.

Почему мы не сделали этого раньше? У нас были проблемы с расписанием. Теперь он вернется 6 или 7 сентября, мы играем 9 сентября. Там много матчей. Мы найдем момент. Прошло два месяца. Он женился 30 июня. Затем, когда он вернулся, он отправился в Японию, затем был тур. Потом был Суперкубок, затем начался чемпионат Испании, поездка в Монако. Мы найдем момент», – сказал Бартомеу.

В начале июля «Барселона» сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси до лета 2021 года. Ожидалось, что нападающий поставит подпись под соглашением, когда вернется из отпуска. Однако этого пока не произошло.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть команду бесплатно в 2018 году.

Месси еще не продлил контракт. В «Барселоне» опять что-то странное