US Open. 1/4 финала. Каррено-Буста играет со Шварцманом

За свой второй полуфинал «Шлема» в сезоне и карьере Сэм Куэрри (17) сыграет с Кевином Андерсоном.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал