US Open. 1/4 финала. Каррено-Буста играет со Шварцманом
За свой второй полуфинал «Шлема» в сезоне и карьере Сэм Куэрри (17) сыграет с Кевином Андерсоном.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 6 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 6 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 5 сентября, 17.21
- Дата проведения
- 6 сентября, 01.30
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