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    US Open. 1/4 финала. Каррено-Буста играет со Шварцманом

    Теги US Open результаты ATP

    За свой второй полуфинал «Шлема» в сезоне и карьере Сэм Куэрри (17) сыграет с Кевином Андерсоном.

    US Open

    Нью-Йорк, США

    28 августа – 10 сентября 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 400 000 долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Четвертьфинал

    Рафаэль Надаль (Испания) Андрей Рублев (Россия)
    Дата проведения
    6 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Роджер Федерер (Швейцария) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    Дата проведения
    6 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Пабло Каррено-Буста (Испания) Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)
    5:2
    Дата проведения
    5 сентября, 17.21
    Онлайн матча

     

    Сэм Куэрри (США) Кевин Андерсон (ЮАР)
    Дата проведения
    6 сентября, 01.30
    Онлайн матча

     

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