Испания разгромила Италию, «Ливерпуль» обвинил «Барселону» во лжи и другие новости утра

1. Испания разгромила Италию (3:0) – и это первое поражение Италии в квалификациях ЧМ или Евро с 2006 года. Украина одолела Турцию (2:0), но не обошлось без судейского скандала: Мирча Луческу даже показывал арбитрам повторы на смартфоне. Остальные результаты квалификации – тут.

2. Россия обыграла одного из фаворитов баскетбольного Евробаскета – Сербию (75:72). Очень хорошо.

3. «Сочи» разгромил «Ак Барс» со счетом 5:0 – самое интересное, что это случилось сразу после поражения от «Салавата Юлаева» 3:11. СКА добился 5 победы подряд, остальные результаты – здесь.

4. «Краснодар» первым из клубов РФПЛ установит на стадионе систему видеоповторов. Прогресс!

5. «Барселона» заявила, что «Ливерпуль» накануне дедлайна запросил за Филиппе Коутиньо 200 млн евро. «Ливерпуль» считает, что это «полнейшая ложь». Неловкий момент.

6. На US Open Веснина проиграла Киз, Касаткина впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема». У мужчин Надаль, Федерер, Рублев и дель Потро вышли в 1/8 финала, а самое шумное событие: Фоньини сняли с парного разряда за оскорбления судьи.

7. Диего Коста снова отказался возвращаться в «Челси». Даже несмотря на попадание в заявку в АПЛ.

8. Россия вышла в финал чемпионата Европы по волейболу и сыграет там с Германией. В полуфинале повержена Бельгия – 3:0.

9. Но есть и не такие радостные новости: сборная России впервые за 18 лет не выиграла золото на ЧМ по боксу.

10. Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Италии, Ферстаппен – второй, Квят – 14-й.

11. Скандал дня: фанаты сборной Германии распевали нацистские кричалки на матче с Чехией.

12. И немного политики: боксер Денис Лебедев стал кандидатом в депутаты горсовета Чехова от «Единой России».

Цитата дня. Директор академии «Краснодара»: «Зачем нам воспитывать игроков для «Реала», «Барселоны» или «Спартака»?»