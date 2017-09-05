Тилман Фертитта купит «Хьюстон» за 2,2 миллиарда долларов

Владелец Лесли Александр договорился о продаже клуба бизнесмену из Техаса Тилману Фертитте.

Сумма сделки составит 2,2 миллиарда долларов. Официальное заявление может быть сделано во вторник.

Александр, который приобрел «Рокетс» в 1993 году за 85 миллионов долларов, выставил его на продажу в июле этого года. Журнал Forbes оценивает клуб в 1,65 миллиарда.

60-летний Фертита является председателем правления и генеральным директором сети ресторанов Landry’s Inc., а также владельцем Golden Nugget Casinos.