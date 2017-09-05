Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Южная Корея вышла на ЧМ-2018, Сирия попала в стыковые матчи

    Теги сборная Южной Кореи сборная Узбекистана сборная Ирана ЧМ-2018 сборная Сирии КОНКАКАФ квалификация ЧМ-2018 Азия

    Южная Корея в матче квалификации ЧМ-2018 сыграла вничью с Узбекистаном (0:0) и вышла на чемпионат мира.

    Корейцы заняли второе место в группе A и вслед за Ираном завоевали путевку на мировое первенство в России. Они стали 6-й командой, не считая России, попавшей на ЧМ-2018.

    Узбекистан не попал в стыковые матчи из-за ничьей Сирии с Ираном (2:2). Именно Сирия, занявшая третье место, сыграет с третьей командой из группы Б – с Австралией или Саудовской Аравией.

    Победитель двух стыковых матчей (дома и в гостях) за право поехать на ЧМ-2018 сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ (сейчас это Гондурас – прим. Sports.ru).

    Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018

    Турнирная таблица азиатской квалификации ЧМ-2018

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться