Южная Корея вышла на ЧМ-2018, Сирия попала в стыковые матчи
Южная Корея в матче квалификации ЧМ-2018 сыграла вничью с Узбекистаном (0:0) и вышла на чемпионат мира.
Корейцы заняли второе место в группе A и вслед за Ираном завоевали путевку на мировое первенство в России. Они стали 6-й командой, не считая России, попавшей на ЧМ-2018.
Узбекистан не попал в стыковые матчи из-за ничьей Сирии с Ираном (2:2). Именно Сирия, занявшая третье место, сыграет с третьей командой из группы Б – с Австралией или Саудовской Аравией.
Победитель двух стыковых матчей (дома и в гостях) за право поехать на ЧМ-2018 сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ (сейчас это Гондурас – прим. Sports.ru).
Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018
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