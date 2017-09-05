Южная Корея вышла на ЧМ-2018, Сирия попала в стыковые матчи

Южная Корея в матче квалификации сыграла вничью с Узбекистаном (0:0) и вышла на чемпионат мира.

Корейцы заняли второе место в группе A и вслед за Ираном завоевали путевку на мировое первенство в России. Они стали 6-й командой, не считая России, попавшей на ЧМ-2018.

Узбекистан не попал в стыковые матчи из-за ничьей Сирии с Ираном (2:2). Именно Сирия, занявшая третье место, сыграет с третьей командой из группы Б – с Австралией или Саудовской Аравией.

Победитель двух стыковых матчей (дома и в гостях) за право поехать на ЧМ-2018 сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ (сейчас это Гондурас – прим. Sports.ru).

Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018

Турнирная таблица азиатской квалификации ЧМ-2018