Жозеп Бартомеу: «Есть принципиальная договоренность с Иньестой о продлении контракта»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением контракта с капитаном команды Андреасом Иньестой.
«У нас есть с ним принципиальная договоренность. Надеюсь, что конкретные действия последуют в ближайшее недели.
Иньеста – игрок, которого мы хотим сохранить до завершения его карьеры. Чтобы он ушел тогда, когда захочет.
Мы хотим подписать контракт, который будет продлеваться автоматически, пока Андрес не решит что-то изменить или завершить карьеру.
Мы хотим сделать все как можно скорее. Иньеста, как и Лео, – игрок одного клуба. Он ориентир для игроков из Ла Масии», – сказал Бартомеу.
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