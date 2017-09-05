Жозеп Бартомеу: «Есть принципиальная договоренность с Иньестой о продлении контракта»

Президент «Барселоны» рассказал о ситуации с продлением контракта с капитаном команды Андреасом Иньестой.

«У нас есть с ним принципиальная договоренность. Надеюсь, что конкретные действия последуют в ближайшее недели.

Иньеста – игрок, которого мы хотим сохранить до завершения его карьеры. Чтобы он ушел тогда, когда захочет.

Мы хотим подписать контракт, который будет продлеваться автоматически, пока Андрес не решит что-то изменить или завершить карьеру.

Мы хотим сделать все как можно скорее. Иньеста, как и Лео, – игрок одного клуба. Он ориентир для игроков из Ла Масии», – сказал Бартомеу.