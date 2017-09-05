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    Жозеп Бартомеу: «Есть принципиальная договоренность с Иньестой о продлении контракта»

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания Жозеп Бартомеу

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением контракта с капитаном команды Андреасом Иньестой.

    «У нас есть с ним принципиальная договоренность. Надеюсь, что конкретные действия последуют в ближайшее недели.

    Иньеста – игрок, которого мы хотим сохранить до завершения его карьеры. Чтобы он ушел тогда, когда захочет.

    Мы хотим подписать контракт, который будет продлеваться автоматически, пока Андрес не решит что-то изменить или завершить карьеру. 

    Мы хотим сделать все как можно скорее. Иньеста, как и Лео, – игрок одного клуба. Он ориентир для игроков из Ла Масии», – сказал Бартомеу.

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