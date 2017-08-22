СКА и ЦСКА открыли сезон в КХЛ, Луан не перейдет в «Спартак» и другие новости утра

1. СКА и ЦСКА открыли сезон в КХЛ. Питерские армейцы были сильнее в Кубке Открытия (4:2).

2. Луан не перейдет в «Спартак». Его агент уверен в этом на 95%.

3. Селихов, Черышев и Канунников не вошли в заявку сборной России на матч с «Динамо». В составе много новичков.

4. Три клуба покинут КХЛ перед сезоном-2018/19, останется 24 команды. А еще лига разрешит клубам вывести из-под потолка зарплат по два российских игрока, вернувшихся из НХЛ.

5. Неймар из Парижа заявляет, что «Барселона» заслуживает лучшего руководства. Судите сами: контракт с Месси согласован, но не продлен; Иньеста думает о будущем, а лидеры каталонцев недовольны боссами и ситуацией с трансферами. А еще клуб признал поражение в борьбе за Филиппе Коутиньо.

6. Не все ладно и в «Ювентусе». Клуб готов продать кумира фанатов – Клаудио Маркизио. «Милан» вроде бы готов повторить трюк с Бонуччи, но отец Маркизио успокаивает – это слухи.

7. НХЛ опубликовала рейтинг центральных нападающих. Малкин занял 3-е место, Кузнецов – 19-й.

8. Виктория Азаренко снялась с US Open по семейным обстоятельствам. А матч Долгополова в Уинстон-Сейлеме проверяет антикоррупционный комитет.

9. Уэйн Руни забил 200-й гол в АПЛ. Больше только у Алана Ширера – 260 мячей. У Уэйна есть шансы?

10. Когда-то блиставшие французы нашли себе новые клубы: Жоффре Кондогбиа ушел из «Интера» в «Валенсию», а Самир Насри из «Манчестер Сити» отправился в «Антальяспор».

11. Пол Гаскойн срывает покровы. Он рассказал, что трогал пенис Леса Фердинанда перед матчами сборной Англии. Фердинанд, конечно, все опровергает.

12. В первый день на чемпионате мира по борьбе у России две медали. Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг) завоевали серебряные награды в греко-римском стиле.

Факт дня. Насекомые, случайно завезенные с саженцами к Сочи-2014, почти уничтожили кубанские самшитовые леса, занесенные в Красную книгу.

Цитата дня. «Баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки на крыше» – Игорь Албин о проблемах «Крестовского».

И еще одна цитата дня. «Ты свою ухмылку дебильную убери» – 22-летняя теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева своему тренеру.