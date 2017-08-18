Ньянг не хочет в «Спартак», победа «Краснодара», Россия натурализовала велогонщика и другие новости утра

1. «Спартак» договорился с «Миланом» о покупке форварда Ньянга за 18 млн евро, но в итоге игрок решил, что не хочет в Россию, и отменил медосмотр. Драматично.

2. «Краснодар» победил «Црвену Звезду» (3:2) в Лиге Европы, а Смолов впервые в сезоне вышел на поле и, говорят, никуда уже не уйдет.

3. Путин предоставил российское гражданство австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу (бронза Олимпиады-2012). Он выступит за Россию уже на чемпионате Европы.

4. «Милан» уничтожил «Шкендию» (6:0) в Лиге Европы – столько миланцы не забивали в еврокубках с 1993 года. Остальные результаты вечера (в том числе поражение «Аякса» от «Русенборга») – тут.

5. Еще одна звезда НБА против Дональда Трампа. Кевин Дюрэнт: «Я откажусь от визита в Белый дом. Не уважаю того, кто сейчас там работает»

6. Луис Суарес выбыл на месяц и пропустит весь старт сезона. У «Барселоны» проблемы.

7. СКА выиграл турнир имени Пучкова, победив в финале «Йокерит» 5:1. Потом Олег Знарок сказал, что ему не нужны новые игроки: «У СКА перебор уже, куда нам еще?».

8. Флойд Мэйвезер не исключил, что сразится с Конором МакГрегором еще и по правилам ММА.

9. ФИФА показала расширенные списки претендентов на приз лучшему игроку и лучшему тренеру года. Месси, Роналду и Зидан в деле.

10. Появилась презентация, которая показывает, что «Матч ТВ» просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир и анализ их матчей. Канал заявил, что это выдумка, и приложил комментарии 5 топ-клубов.

11. Теннисисты adidas выступят на US Open в коллекции от музыканта Фаррелла Уильямса. Круто.