Агент: «Луан не перейдет в «Спартак». Могу сказать это с уверенностью в 95%»

Агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана прокомментировал интерес к игроку со стороны .

«Вопрос перехода Луана в почти закрыт. Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%.

Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов», – заявил агент.