Агент: «Луан не перейдет в «Спартак». Могу сказать это с уверенностью в 95%»
Агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака».
«Вопрос перехода Луана в «Спартак» почти закрыт. Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%.
Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов», – заявил агент.
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