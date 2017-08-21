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    Агент: «Луан не перейдет в «Спартак». Могу сказать это с уверенностью в 95%»

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    Агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака».

    «Вопрос перехода Луана в «Спартак» почти закрыт. Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%.

    Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов», – заявил агент.

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