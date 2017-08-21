Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Игорь Албин: «Баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки на крыше «Крестовского»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Крестовский стадионы Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о проблемах с крышей стадиона «Крестовский».

    - Начнем с крыши. Сейчас с ней все в порядке?

    – Как думаете, в чем основная задача кровли? Это тепловой контур, существующий для того, чтобы круглые сутки можно было проводить спортивные и иные мероприятия.

    - Чтобы внутри было сухо?

    – Все верно. Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка.

    - Что с ней не так?

    – Она выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки.

    - Бакланы протыкают пленку клювом?

    – Конечно. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами.

    - Что еще нужно исправить?

    – Некратные места. Первое – сопряжение ездовой фермы и стационарной части крыши. Второе – сопряжение стационарной и нестационарной кровли. Третье – некратные места, примыкания к пилонам. Четвертое – качество эластичного герметика. Пятое – количество водоприемников, а также диаметр трубы, всей системы водоотведения. Все это взаимосвязано.

    - То есть в проекте были ошибки, касающиеся перечисленных пунктов?

    – Это не ошибки. Объект был построен в соответствии с инженерным проектом, но эксплуатация стадиона выявляет нюансы, мы дефектуем и устраняем.

    - Простому человеку трудно понять все эти термины. Если говорить упрощенно: проблемы, которые вы перечислили, – существенные?

    – Нет, это всего лишь недочеты. Хочу отметить, что мы советовались с нашими коллегами из Франции, чтобы они помогли нам выявить проблемы, связанные с водоотведением на стадионе. Это компания «Геберит» – мировой лидер в своем деле.

    Привлекаем экспертов, решаем все вопросы, которые выявляются в ходе эксплуатации объекта, – сказал Албин.

    Букмекерская контора 888: отзывы реальных игроков, рейтинг, линия, лайв

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться