Игорь Албин: «Баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки на крыше «Крестовского»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о проблемах с крышей стадиона .

- Начнем с крыши. Сейчас с ней все в порядке?

– Как думаете, в чем основная задача кровли? Это тепловой контур, существующий для того, чтобы круглые сутки можно было проводить спортивные и иные мероприятия.

- Чтобы внутри было сухо?

– Все верно. Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка.

- Что с ней не так?

– Она выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки.

- Бакланы протыкают пленку клювом?

– Конечно. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами.

- Что еще нужно исправить?

– Некратные места. Первое – сопряжение ездовой фермы и стационарной части крыши. Второе – сопряжение стационарной и нестационарной кровли. Третье – некратные места, примыкания к пилонам. Четвертое – качество эластичного герметика. Пятое – количество водоприемников, а также диаметр трубы, всей системы водоотведения. Все это взаимосвязано.

- То есть в проекте были ошибки, касающиеся перечисленных пунктов?

– Это не ошибки. Объект был построен в соответствии с инженерным проектом, но эксплуатация стадиона выявляет нюансы, мы дефектуем и устраняем.

- Простому человеку трудно понять все эти термины. Если говорить упрощенно: проблемы, которые вы перечислили, – существенные?

– Нет, это всего лишь недочеты. Хочу отметить, что мы советовались с нашими коллегами из Франции, чтобы они помогли нам выявить проблемы, связанные с водоотведением на стадионе. Это компания «Геберит» – мировой лидер в своем деле.

Привлекаем экспертов, решаем все вопросы, которые выявляются в ходе эксплуатации объекта, – сказал Албин.

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