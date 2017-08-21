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    Малкин занял 3-е место в рейтинге центрфорвардов НХЛ, Кузнецов — 19-й

    Теги Питтсбург Айлендерс Баффало Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Нэшвилл Чикаго Калгари Эдмонтон Анахайм Даллас Лос-Анджелес Евгений Малкин Сидни Кросби Джефф Картер Патрис Бержерон Райан Гецлаф Анже Копитар видео НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Джонатан Тэйвс Джон Таварес Стивен Стэмкос Евгений Кузнецов Тайлер Сегин Райан Джохансен Виннипег Марк Шайфли Александр Барков Шон Монахан Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Джек Айкел Остон Мэттьюс

    НХЛ опубликовала рейтинг центральных нападающих в преддверии нового сезона регулярного чемпионата.

    В списке два российских хоккеиста – Евгений Малкин («Питтсбург») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

    Первое место в рейтинге занимает капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, а новичок прошлого сезона Остон Мэттьюс («Торонто») расположился на четвертой строчке.

    Рейтинг лучших центрфорвардов НХЛ:

    1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

    2. Сидни Кросби;

    3. Евгений Малкин (оба – «Питтсбург»);

    4. Остон Мэттьюс («Торонто»);

    5. Никлас Бэкстрем («Вашингтон»);

    6. Джон Таварес («Айлендерс»);

    7. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»);

    8. Тайлер Сегин («Даллас»);

    9. Райан Гецлаф («Анахайм»);

    10. Марк Шайфли («Виннипег»);

    11. Патрис Бержерон («Бостон»);

    12. Джонатан Тэйвс («Чикаго»);

    13. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);

    14. Джек Айкел («Баффало»);

    15. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

    16. Райан Джохансен («Нэшвилл»);

    17. Александр Барков («Флорида»);

    18. Джефф Картер («Лос-Анджелес»);

    19. Евгений Кузнецов («Вашингтон»);

    20. Шон Монахан («Калгари»).

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