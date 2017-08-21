Малкин занял 3-е место в рейтинге центрфорвардов НХЛ, Кузнецов — 19-й

опубликовала рейтинг центральных нападающих в преддверии нового сезона регулярного чемпионата.

В списке два российских хоккеиста – («Питтсбург») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

Первое место в рейтинге занимает капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, а новичок прошлого сезона Остон Мэттьюс («Торонто») расположился на четвертой строчке.

Рейтинг лучших центрфорвардов НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Сидни Кросби;

3. Евгений Малкин (оба – );

4. Остон Мэттьюс («Торонто»);

5. Никлас Бэкстрем («Вашингтон»);

6. Джон Таварес («Айлендерс»);

7. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»);

8. Тайлер Сегин («Даллас»);

9. Райан Гецлаф («Анахайм»);

10. Марк Шайфли («Виннипег»);

11. Патрис Бержерон («Бостон»);

12. Джонатан Тэйвс ( );

13. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);

14. Джек Айкел («Баффало»);

15. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

16. Райан Джохансен («Нэшвилл»);

17. Александр Барков («Флорида»);

18. Джефф Картер («Лос-Анджелес»);

19. («Вашингтон»);

20. Шон Монахан («Калгари»).

Кэйн возглавил топ-20 лучших вингеров лиги, Кучеров – 2-й, Овечкин – 6-й, Радулов не вошел в список