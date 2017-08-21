Малкин занял 3-е место в рейтинге центрфорвардов НХЛ, Кузнецов — 19-й
НХЛ опубликовала рейтинг центральных нападающих в преддверии нового сезона регулярного чемпионата.
В списке два российских хоккеиста – Евгений Малкин («Питтсбург») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).
Первое место в рейтинге занимает капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, а новичок прошлого сезона Остон Мэттьюс («Торонто») расположился на четвертой строчке.
Рейтинг лучших центрфорвардов НХЛ:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Сидни Кросби;
3. Евгений Малкин (оба – «Питтсбург»);
4. Остон Мэттьюс («Торонто»);
5. Никлас Бэкстрем («Вашингтон»);
6. Джон Таварес («Айлендерс»);
7. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»);
8. Тайлер Сегин («Даллас»);
9. Райан Гецлаф («Анахайм»);
10. Марк Шайфли («Виннипег»);
11. Патрис Бержерон («Бостон»);
12. Джонатан Тэйвс («Чикаго»);
13. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);
14. Джек Айкел («Баффало»);
15. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
16. Райан Джохансен («Нэшвилл»);
17. Александр Барков («Флорида»);
18. Джефф Картер («Лос-Анджелес»);
19. Евгений Кузнецов («Вашингтон»);
20. Шон Монахан («Калгари»).
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