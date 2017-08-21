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    Юлия Путинцева – тренеру: «Ты свою ухмылку дебильную убери»

    Теги видео WTA Connecticut Open Юлия Путинцева

    52-я ракетка мира Юлия Путинцева, в воскресенье в Нью-Хейвене проигравшая Ализе Корне 0:6, 0:6, по ходу матча высказала резкое недовольство своим тренером Романом Кислянским.

    22-летняя теннисистка, известная своей эмоциональностью, вызвала тренера на корт, уступая 0:3 в первом сете:

    «...Видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок? Ни разу мне не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь там видео свои смотришь. <...> Они хлопают, когда я ошибаюсь, – вот и ты начни (когда ошибается Корне). Рожи он тут корчит.

    Иди вообще отсюда тогда – что ты сюда пришел? Зачем ты сюда приехал? Задолбал. Ухмылку свою дебильную убери, блин».

    Видео эпизода – в блоге X-Tenni$.

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