Юлия Путинцева – тренеру: «Ты свою ухмылку дебильную убери»

52-я ракетка мира Юлия Путинцева, в воскресенье в Нью-Хейвене проигравшая Ализе Корне 0:6, 0:6, по ходу матча высказала резкое недовольство своим тренером Романом Кислянским.

22-летняя теннисистка, известная своей эмоциональностью, вызвала тренера на корт, уступая 0:3 в первом сете:

«...Видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок? Ни разу мне не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь там видео свои смотришь. <...> Они хлопают, когда я ошибаюсь, – вот и ты начни (когда ошибается Корне). Рожи он тут корчит.

Иди вообще отсюда тогда – что ты сюда пришел? Зачем ты сюда приехал? Задолбал. Ухмылку свою дебильную убери, блин».

Видео эпизода – в блоге X-Tenni$.