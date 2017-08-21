Неймар: «Барселона» заслуживает лучшего руководства, об этом знает весь мир»

Бывший форвард «Барселоны», а ныне игрок Неймар раскритиковал руководство каталонского клуба.

Этим летом парижане выкупили 25-летнего бразильца у сине-гранатовых за 222 миллиона евро отступных.

«Хочу сказать правду: я очень огорчен руководством «Барселоны». Я провел в «Барселоне» четыре прекрасных года. Я был счастлив там с самого начала и ушел счастливым.

Но я не был счастлив с руководителями клуба. На мой взгляд, такие люди не должны работать в «Барселоне». Клуб заслуживает гораздо лучшего руководства, об этом знает весь мир.

Надеюсь, дела в «Барсе» наладятся, и она вновь станет конкурентоспособной командой», – сказал .

Худшее лето «Барселоны»