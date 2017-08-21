Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Неймар: «Барселона» заслуживает лучшего руководства, об этом знает весь мир»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар Жозеп Бартомеу

    Бывший форвард «Барселоны», а ныне игрок «ПСЖ» Неймар раскритиковал руководство каталонского клуба.

    Этим летом парижане выкупили 25-летнего бразильца у сине-гранатовых за 222 миллиона евро отступных.

    «Хочу сказать правду: я очень огорчен руководством «Барселоны». Я провел в «Барселоне» четыре прекрасных года. Я был счастлив там с самого начала и ушел счастливым.

    Но я не был счастлив с руководителями клуба. На мой взгляд, такие люди не должны работать в «Барселоне». Клуб заслуживает гораздо лучшего руководства, об этом знает весь мир.

    Надеюсь, дела в «Барсе» наладятся, и она вновь станет конкурентоспособной командой», – сказал Неймар.

    Худшее лето «Барселоны»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться