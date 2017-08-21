Неймар: «Барселона» заслуживает лучшего руководства, об этом знает весь мир»
Бывший форвард «Барселоны», а ныне игрок «ПСЖ» Неймар раскритиковал руководство каталонского клуба.
Этим летом парижане выкупили 25-летнего бразильца у сине-гранатовых за 222 миллиона евро отступных.
«Хочу сказать правду: я очень огорчен руководством «Барселоны». Я провел в «Барселоне» четыре прекрасных года. Я был счастлив там с самого начала и ушел счастливым.
Но я не был счастлив с руководителями клуба. На мой взгляд, такие люди не должны работать в «Барселоне». Клуб заслуживает гораздо лучшего руководства, об этом знает весь мир.
Надеюсь, дела в «Барсе» наладятся, и она вновь станет конкурентоспособной командой», – сказал Неймар.
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