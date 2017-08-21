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    Руни забил 200-й гол в АПЛ

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер рекорды

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни открыл счет в матче 2-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0, первый тайм).

    Этот гол стал для 31-летнего форварда 200-м в рамках английского чемпионата: 183 мяча он забил за «Манчестер Юнайтед» и 17 – за «Эвертон».

    Руни стал вторым игроком в истории АПЛ после Алана Ширера (260 голов), покорившим отметку в 200 голов.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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