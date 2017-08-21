Руни забил 200-й гол в АПЛ

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни открыл счет в матче 2-го тура АПЛ против (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для 31-летнего форварда 200-м в рамках английского чемпионата: 183 мяча он забил за и 17 – за .

Руни стал вторым игроком в истории АПЛ после (260 голов), покорившим отметку в 200 голов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.