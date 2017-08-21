Насекомые, случайно завезенные с саженцами к Сочи-2014, почти уничтожили вид деревьев из Красной книги

Бабочки-огневки, завезенные случайно вместе с саженцами к Олимпиаде в Сочи, уничтожили кубанские самшитовые леса, занесенные в Красную книгу.

Сообщается, что в Краснодарском крае и Адыгее погибли реликтовые самшитовые леса. Причиной исчезновения вида, пережившего Ледниковый период, стало появление вредителя – бабочки-огневки, которая была завезена вместе с саженцами растений в 2012 года.

При подготовке к Сочи-2014 была вырублена значительная часть самшитовых лесов. Было принято решение высадить саженцы другого вида самшита на территории олимпийской деревни. Вместе с саженцами из Италии в Россию были завезены и вредоносные насекомые.

«Нужно было принимать экстраординарные меры, а ведомства просто перекладывали ответственность друг на друга», – отметил директор регионального отделения WWF России «Российский Кавказ» Валерий Шмунк.

На данный момент на территории России почти не осталось участков, где произрастает этот редкий вид деревьев.

«Даже если удастся сохранить самшит в резерватах, это не исправит уже нанесенного урона природе. Он растет очень, очень медленно. За 70 лет дерево вырастает до двух-трех метров.

А в погибших самшитниках были деревья от десяти метров – то есть, чтобы их восстановить, нужно ждать лет 500. Ни мы, ни наши дети уже никогда не увидим самшитовых лесов», – заявил заведующий лабораторией защиты леса ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко.