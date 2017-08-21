Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Победы «Зенита», «Реала» и «Барселоны», 2+2 Неймара, 300 млн за Месси и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Зенит» победил «Амкар» в Перми (1:0) и продолжает лидировать. Кокорин забил 6-й гол в 7 матчах чемпионата. Остальные результаты тура – здесь.

    2. «Спартак» не планирует увольнять Карреру. Итальянцу по-прежнему доверяют.

    3. В Испании «Барселона» обыграла «Бетис» (2:0), а «Реал» разгромил «Депортиво» (3:0). У Мадрида был удален Рамос.

    4. В АПЛ «Челси» одолел «Тоттенхэм» (2:1). Чемпион исправился после поражения в первом туре.

    5. «Ман Сити» готов выплатить отступные за Месси. 300 млн евро!

    6. Неймар сделал дубль и отдал 2 голевые передачи в матче с «Тулузой» (6:2). Мощный старт самого дорогого игрока в мире.

    7. «Милан» разгромил «Кротоне» (3:0) в 1-м туре серии А, «Интер» – «Фиорентину» (3:0).

    8. Абденнур согласился перейти из «Валенсии» в «Зенит». А Нобоа, похоже, остается.

    9. Димитров обыграл Кириоса и впервые выиграл «Мастерс». У женщин в Цинциннати Мугуруса разгромила Халеп в финале.

    10. Россия проиграла Польше (78:81) в баскетбол. На турнире в Гамбурге наша сборная заняла последнее (четвертое) место.

    11. Шубенков стал вторым на дистанции 110 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме.

    12. Чемпион мира по пауэрлифтингу убит в Хабаровске.

    Цитата дня. Леонид Кучук: «Читайте Клоппа, Фергюсона, Эрикссона – там есть все о психологии футбола, о том, как строится атака» 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться