Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит соглашение с каталонским клубом.
Сообщается, что 30-летний аргентинец уже согласовал контракт и осталось его только подписать.
Ранее сообщалось, что футболист заключит новое соглашение с каталонцами до 2021 года.
Подробную статистику Месси можно посмотреть здесь.
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