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    Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит соглашение с каталонским клубом.

    Сообщается, что 30-летний аргентинец уже согласовал контракт и осталось его только подписать.

    Ранее сообщалось, что футболист заключит новое соглашение с каталонцами до 2021 года.

    Подробную статистику Месси можно посмотреть здесь.

    Yahoo Sport: «Ман Сити» готов выплатить отступные за Месси в размере 300 млн евро

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