Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» продлит соглашение с каталонским клубом.

Сообщается, что 30-летний аргентинец уже согласовал контракт и осталось его только подписать.

Ранее сообщалось, что футболист заключит новое соглашение с каталонцами до 2021 года.

Подробную статистику Месси можно посмотреть здесь.

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