Огненный матч «Спартака» и «Локо», новые 4:0 от «МЮ», Гризманн ругается на судей и другие новости утра

1. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (3:4) в невероятном дерби, ведя по ходу матча 2:0. Теперь «Спартак» на 10-м месте с 8 очками, это худший старт чемпиона с 2003 года.

2. ЦСКА не справился с «Уралом» (0:0), а «Рубин» уничтожил «Анжи» (6:0), при этом Гекдениз Карадениз забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи. В 37 лет!

3. «Манчестер Юнайтед» во втором туре подряд победил со счетом 4:0 – на этот раз «Суонси». «Арсенал» проиграл «Стоку» (0:1, забил Хесе). Остальные итоги дня в АПЛ – здесь.

4. «Атлетико» спасся в матче с «Жироной» (2:2), но главное: Антуан Гризманн получил красную карточку за то, что назвал судью говнюком. Остальные матчи примеры – тут.

5. Паралимпийские комитеты 14 стран поддержали Россию письмом. Что ответит международный комитет?

6. Рубрика «Трансферы «Зенита». Питерцы договорились о покупке Ригони (конечно, аргентинец) за 10,5 млн евро, а Артем Дзюба все-таки может перейти в «Краснодар».

7. «Ювентус» начал сезон с разгрома «Кальяри» (3:0), а «Наполи» справился с «Вероной» (3:1).

8. «Рубин» продает своего лучшего бомбардира Жонатаса в «Ганновер» за 9 млн евро. По словам Бердыева, это не последняя вынужденная продажа.

9. Теннисист Димитров впервые вышел в финал «Мастерса» и сыграет за титул Цинциннати с Киргиосом.

10. Фанаты «Краснодара» потребовали от клуба извинений за действия стюардов и пригрозили бойкотом матчей. Неожиданный конфликт.

11. Самый скандальный волейболист мира Алексей Спиридонов был задержан перед матчем «Спартак» – «Локомотив» за распитие алкоголя и крики.

12. Дортмундская «Боруссия» разнесла «Вольфсбург» (3:0) в 1-м туре бундеслиги, а «Шальке» обыграл «РБ Лейпциг» (2:0). Остальные матчи – тут.

13. «Халл» Леонида Слуцкого проиграл «КПР» (1:2), хотя большую часть матча выигрывал.

14. Стартовала «Вуэльта». BMC выиграла командную «разделку», Sky – 4-я, Katusha-Alpecin – 10-я.

Цитата дня. Сергей Карякин: «Каспаров выступил на своем последнем турнире лучше, чем Усэйн Болт на ЧМ-2017»