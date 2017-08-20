Огненный матч «Спартака» и «Локо», новые 4:0 от «МЮ», Гризманн ругается на судей и другие новости утра
1. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (3:4) в невероятном дерби, ведя по ходу матча 2:0. Теперь «Спартак» на 10-м месте с 8 очками, это худший старт чемпиона с 2003 года.
2. ЦСКА не справился с «Уралом» (0:0), а «Рубин» уничтожил «Анжи» (6:0), при этом Гекдениз Карадениз забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи. В 37 лет!
3. «Манчестер Юнайтед» во втором туре подряд победил со счетом 4:0 – на этот раз «Суонси». «Арсенал» проиграл «Стоку» (0:1, забил Хесе). Остальные итоги дня в АПЛ – здесь.
4. «Атлетико» спасся в матче с «Жироной» (2:2), но главное: Антуан Гризманн получил красную карточку за то, что назвал судью говнюком. Остальные матчи примеры – тут.
5. Паралимпийские комитеты 14 стран поддержали Россию письмом. Что ответит международный комитет?
6. Рубрика «Трансферы «Зенита». Питерцы договорились о покупке Ригони (конечно, аргентинец) за 10,5 млн евро, а Артем Дзюба все-таки может перейти в «Краснодар».
7. «Ювентус» начал сезон с разгрома «Кальяри» (3:0), а «Наполи» справился с «Вероной» (3:1).
8. «Рубин» продает своего лучшего бомбардира Жонатаса в «Ганновер» за 9 млн евро. По словам Бердыева, это не последняя вынужденная продажа.
9. Теннисист Димитров впервые вышел в финал «Мастерса» и сыграет за титул Цинциннати с Киргиосом.
10. Фанаты «Краснодара» потребовали от клуба извинений за действия стюардов и пригрозили бойкотом матчей. Неожиданный конфликт.
11. Самый скандальный волейболист мира Алексей Спиридонов был задержан перед матчем «Спартак» – «Локомотив» за распитие алкоголя и крики.
12. Дортмундская «Боруссия» разнесла «Вольфсбург» (3:0) в 1-м туре бундеслиги, а «Шальке» обыграл «РБ Лейпциг» (2:0). Остальные матчи – тут.
13. «Халл» Леонида Слуцкого проиграл «КПР» (1:2), хотя большую часть матча выигрывал.
14. Стартовала «Вуэльта». BMC выиграла командную «разделку», Sky – 4-я, Katusha-Alpecin – 10-я.
Цитата дня. Сергей Карякин: «Каспаров выступил на своем последнем турнире лучше, чем Усэйн Болт на ЧМ-2017»
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