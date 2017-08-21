Караваев, Рауш, Стоцкий и Заболотный вошли в окончательный список сборной России на матч с «Динамо»

Тренерский штаб сборной России назвал 23 игроков, попавших в основную заявку команды на товарищеский матч с , который пройдет 3 сентября.

Вратари: Андрей Лунев ( ), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба – «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Марио Фернандес ( ), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – ), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш ( ), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин ( ), Кирилл Панченко («Динамо»).

Таким образом, отсеяны были Александр Селихов, Руслан Камболов, Вячеслав Подберезкин, , Максим Канунников.