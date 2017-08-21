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    Караваев, Рауш, Стоцкий и Заболотный вошли в окончательный список сборной России на матч с «Динамо»

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    Тренерский штаб сборной России назвал 23 игроков, попавших в основную заявку команды на товарищеский матч с «Динамо», который пройдет 3 сентября.

    Вратари: Андрей Лунев («Зенит»), Андрей Синицын («Краснодар»).

    Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба – «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – «Тосно»).

    Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).

    Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Кирилл Панченко («Динамо»).

    Таким образом, отсеяны были Александр Селихов, Руслан Камболов, Вячеслав Подберезкин, Денис Черышев, Максим Канунников.

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