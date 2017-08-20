Капитан «Барселоны» полузащитник рассказал о своем будущем в каталонском клубе.

«Я еще не подписал новый контракт с «Барселоной». В моей жизни было много сюрпризов, о которых я не догадывался, но думаю, это нормально.

Три года назад я не мог даже представить подобный сценарий. Скажем так, в данный момент я думаю о своем будущем, чего я не делал раньше», — сказал Иньеста.