Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Иньеста о возможном уходе из «Барсы»: «Скажем так, в данный момент я думаю о своем будущем, чего не делал раньше»

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания возможные трансферы

    Капитан «Барселоны» полузащитник Андрес Иньеста рассказал о своем будущем в каталонском клубе.

    «Я еще не подписал новый контракт с «Барселоной». В моей жизни было много сюрпризов, о которых я не догадывался, но думаю, это нормально.

    Три года назад я не мог даже представить подобный сценарий. Скажем так, в данный момент я думаю о своем будущем, чего я не делал раньше», — сказал Иньеста.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться