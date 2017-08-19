ВКонтакте покажет примеру, «Бавария» стартовала с победы и другие новости дня

1. Самая крутая новость дня: «ВКонтакте» покажет чемпионат Испании, комментировать будет Василий Уткин.

2. «Бавария» стартовала с победы, выиграв у «Байера» в 1-м туре бундеслиги.

3. Светлана Кузнецова в трех сетах проиграла Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале турнира в Цинциннати .

4. «Ювентус» объявил о приобретении полузащитника «ПСЖ» Блеза Матюиди.

5. Нефтехимик» провел ребрендинг, поместив на эмблему волка. Как вам?

6. «Ливерпуль» отклонил новое предложение «Барселоны», отказавшись продавать Коутиньо за 130 млн евро.

7. Российская прыгунья тройным Анна Пятых дисквалифицирована на 4 года за допинг.

8. Богатейший человек Африки намерен приобрести «Арсенал» и уволить Венгера.

9. Рейтинг величайших черных спортсменов возглавляет Майкл Джордан, Али – 3-й, Болт – 14-й.

10. Артем Дзюба может уйти из «Зенита» в аренду.

11. Семь фанатов ЦСКА после дерби получили запрет на посещение матчей на 2-4 года.

Цитата дня. «Думал, «Зенит» – моя семья навсегда, но в родном клубе от меня отвернулись». Александр Панов объяснил, почему он за «Спартак».