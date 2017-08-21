Гаскойн сказал, что трогал пенис Леса Фердинанда перед матчами сборной Англии. Фердинанд опровергает
Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, что перед матчами национальной команды трогал пенис форварда Леса Фердинанда.
50-летний англичанин признался, что был настолько впечатлен размером пениса Фердинанда, что просил «потрогать его». Фердинанд был не против.
По словам Гаскойна, данный ритуал приносил ему удачу и помогал демонстрировать лучшую игру.
Отметим, что Лес Фердинанд опроверг заявление Гаскойна и сказал, что такого не было.
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