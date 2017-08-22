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    «Барселона» откажется от покупки Коутиньо

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не перейдет в «Барселону» этим летом.

    Каталонский клуб больше не будет предпринимать попыток приобрести 25-летнего бразильца.

    Руководители «Барселоны» поняли, что англичане не собираются продавать футболиста в это трансферное окно.

    «Ливерпуль» ранее отклонил три предложения «Барселоны» по Коутиньо, последнее – за 118 миллионов фунтов.

    Подробную статистику выступлений Коутиньо вы можете посмотреть здесь.

    Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли

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