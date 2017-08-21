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    Месси и другие лидеры «Барселоны» напряжены из-за ситуации с трансферами команды

    Теги Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси примера Испания Роберто Фернандес Бонильо

    Лидеры «Барселоны» недовольны руководителями клуба, в частности, техническим директором Роберто Фернандесом.

    Ведущие футболисты команды напряжены из-за ситуации с транферами.

    Это одна из причин, почему форвард Лионель Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной». 30-летний аргентинец обеспокоен тем, какой проект ему будет предложен клубом.

    Данный вопрос волнует и других лидеров каталонцев. Это своим недавним интервью подтвердил полузащитник Андрес Иньеста.

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