Месси и другие лидеры «Барселоны» напряжены из-за ситуации с трансферами команды
Лидеры «Барселоны» недовольны руководителями клуба, в частности, техническим директором Роберто Фернандесом.
Ведущие футболисты команды напряжены из-за ситуации с транферами.
Это одна из причин, почему форвард Лионель Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной». 30-летний аргентинец обеспокоен тем, какой проект ему будет предложен клубом.
Данный вопрос волнует и других лидеров каталонцев. Это своим недавним интервью подтвердил полузащитник Андрес Иньеста.
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