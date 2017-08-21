Три клуба покинут КХЛ перед сезоном-2018/19

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига продолжит сокращение числа клубов и после сезона-2017/18.

«Мы придерживаемся стратегии, в соответствии с которой целевой показатель численности клубов – 24. К этому мы стремимся с понижением потолка заработных плат. Не вижу причин, почему мы должны отказываться от этой стратегии.

Считаю, что такие заявления, как , о создании собственной антидопинговой лаборатории, не идут на пользу разрешению ситуации. Есть очень серьезные требования от ВАДА.

Нас пока не стоит сравнивать с НХЛ в этом смысле, хотя придет время. КХЛ – единственная лига в России, которая после 2014 года продолжила полноценно функционировать в системе ВАДА», – сказал Чернышенко.

Перед началом текущего сезона КХЛ объявила об исключении хорватского «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга».