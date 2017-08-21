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    Три клуба покинут КХЛ перед сезоном-2018/19

    Теги допинг Дмитрий Чернышенко Александр Медведев КХЛ WADA

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига продолжит сокращение числа клубов и после сезона-2017/18.

    «Мы придерживаемся стратегии, в соответствии с которой целевой показатель численности клубов – 24. К этому мы стремимся с понижением потолка заработных плат. Не вижу причин, почему мы должны отказываться от этой стратегии.

    Считаю, что такие заявления, как Александра Медведева, о создании собственной антидопинговой лаборатории, не идут на пользу разрешению ситуации. Есть очень серьезные требования от ВАДА.

    Нас пока не стоит сравнивать с НХЛ в этом смысле, хотя придет время. КХЛ – единственная лига в России, которая после 2014 года продолжила полноценно функционировать в системе ВАДА», – сказал Чернышенко.

    Перед началом текущего сезона КХЛ объявила об исключении хорватского «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга».

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