Азаренко снялась с US Open

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко снялась с Открытого чемпионата США по семейным обстоятельствам.

«К сожалению, я не смогу в этом году выступить на US Open по семейным обстоятельствам, которые сейчас решаю.

Мне очень жаль пропустить один из своих любимых турниров, на котором пережила одни из лучших моментов своей карьеры, но я уже жду возможности вернуться туда в следующем году», – заявила Азаренко.

Напомним, 28-летняя Азаренко, этим летом вернувшаяся из декретного отпуска, рассталась с отцом своего сына и теперь в Калифорнии судится с ним за опеку.

В письме, написанном болельщикам на прошлой неделе, двукратная чемпионка Australian Open сообщила, что по состоянию на тот момент может сыграть на US Open, только оставив сына в Калифорнии, что «делать не хочет».

В сетку US Open прошла Миса Эгучи.