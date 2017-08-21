Антикоррупционный комитет проверяет матч Долгополова в Уинстон-Сейлеме

Прием ставок на матч первого круга турнира в Уинстон-Сейлеме между Александром Долгополовым и Тиаго Монтейрой был приостановлен рядом крупных букмекеров после того, как незадолго до его начала коэффициент на победу украинца стал резко расти.

63-я ракетка мира Долгополов, на завершившейся неделе в Цинциннати прошедший квалификацию и обыгравший финалиста Вашингтона Кевина Андерсона, встречался со 114-м номером ATP Монтейрой, который из семи своих хардовых матчей уровня основных сеток ATP не выиграл ни одного.

Первой ставки на матч перестала принимать Pinnacle, у которой коэффициент на победу Долгополова составлял 1.36, пока до матча не осталось два часа, – после этого он за 20 минут вырос до 1.63.

Через час на Bet365 коэффициент на победу экс-13-й ракетки мира составлял уже 2.37, а еще через несколько минут на Coral – 2.50. За 15 минут до начала матча коэффициент Долгополова на Betfair был 3.15 (вероятность победы – 32% против первоначальных 74%).

В четвертом гейме матча Долгополов потерял подачу после двух подряд двойных ошибок, а за всю 55-минутную встречу не имел ни одного брейк-пойнта, что за последние два сезона с ним случалось только дважды (на «Шлемах» против Роджера Федерера). Монтейра впервые в карьере провел хардовый матч уровня ATP, в котором в его геймах ни разу не было меньше (в семи предыдущих терял подачу 31 раз).

28-летний украинец выступал с тейпом на ноге и ранее в этом сезоне перенес травму голеностопа, однако с тейпом он играл и в Цинциннати, и на его первоначальный статус фаворита это не влияло – ставочная активность началась только за два часа до матча с Монтейрой.

Добавим, ранее в этом сезоне теннисный антикоррупционный орган TIU заявил, что не считает необычную ставочную активность безусловным показателем договорного характера матча. В отношении матча в Уинстон-Сейлеме представитель TIU подтвердил The Times, что его обстоятельства проверяются после того, как были получены уведомления от ряда букмекеров.