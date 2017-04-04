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    Алан Ширер: «Арсенал» и «Сити» показали, почему они не выиграют чемпионат в этом сезоне»

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    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился наблюдениями от матча 30-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (2:2).

    – Интересный матч, но не самого высокого качества, согласны?

    – Да, если кто-то хотел увидеть, почему эти команды не выиграют чемпионат в этом сезоне, то этого матча достаточно. И «Арсенал», и «Ман Сити» плохо играли в защите, пропускали глупые голы. «Сити» дважды упустил преимущество в счете.

    «Арсенал» удобно играл для «Сити» в начале матча?

    – Да, я думал, что после этих неудачных матчей «Арсенал» выйдет с таким настроем: давайте не спешить в первые 15-20 минут, сыграем построже, без глупых ошибок – и после этого войдем в игру. Но «Арсенал» так раскрылся с самого начала – это было просто невероятно.

    Уже после 2-3 минут прозвенел тревожный звонок: «Арсенал» потерял мяч, в центре нет поддержки – и уже проходит простой пас на Стерлинга (Монреаль занял неправильную позицию, он должен был сместиться ближе в центр). Осталась слишком большая зона за спинами защитников. Но «Арсеналу» повезло в этом эпизоде.

    Первый гол «Сити» – удар от ворот Кабальеро. В защите «Арсенала» ситуация 3 на 3. Джака пошел оказывать давление на де Брюйне – центр поля остался без защиты. Пошел вынос от ворот на Агуэро, Мустафи его выиграл, но де Брюйне в одно касание выводит Сане один на один. Невероятный пас.

    Бельерин неправильно занял позицию по отношению к Сане, защитник должен был сместиться в центр. В итоге пас по центру – гол. «Арсенал» не сделал выводов после эпизода со Стерлингом – и был за это наказан. И в первые 15-20 минут такие моменты случались раз за разом.

    Второй гол «Сити» – мяч у Озила, и он его теряет у своей штрафной. Я понимаю, что потери мяча – часть футбола. Но когда игрок после этого не бежит со всех ног отбирать его – это неприемлемо. Озил просто пробежался трусцой – де Брюйне легко прошел троих игроков «Арсенала». Далее пас на Агуэро и гол.

    И это черед полторы минуты после того, как «Арсенал» сравнял счет! У Венгера и его помощника были все основания расстроиться – футболисты «Сити» слишком легко проходили через оборону «Арсенала».

    В эпизоде с первым голом Мустафи должен был крикнуть Джаке, чтобы тот спустился на 15 ярдов ближе к защитникам. Джака должен был крикнуть Уэлбеку, чтобы тот оставил Отаменди и присмотрел за де Брюйне. Тогда Мустафи не пришлось бы идти на этот верховой мяч.

    Что касается второго гола в ворота Кабальеро – «Арсенал» сделал тут с «Сити» то же самое, что перед этим с «Арсеналом» сделал «Вест Бромвич». У «Сити» зонная защита: 4-5 игроков во вратарской. Мустафи разбежался и перепрыгнул Отаменди.

    Отличный гол Мустафи, но «Сити» ошибся в обороне, – сказал Ширер в программе Match of the Day на телеканале BBC One.

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