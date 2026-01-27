Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»

В Испании прошли матчи 21-го тура Ла Лиги.

В пятницу «Леванте » дома был сильнее «Эльче » (3:2) в стартовом матче 21-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал » на выезде был сильнее «Вильярреала » (2:0).

В воскресенье «Атлетико » разгромил «Мальорку» (3:0), «Барселона» крупно обыграла «Овьедо» (3:0).

Закончился тур в понедельник матчем «Жирона» – «Хетафе» (1:1).

Чемпионат Испании

21-й тур

Ла Лига Испания. 21 тур 24 января 15:15, Месталья Валенсия Завершен 3 - 2 Эспаньол Матч окончен 90’ +8’ Долан Рамазани

90’ +4’ 90’ +3’ Санчес Пепелу Герра 88’ Риоха Рамазани 88’ Угринич Сантамария 88’ 79’ Копете

79’ Терратс Пикель 79’ Калеро Рубио 70’ Каррерас Долан 67’ Калеро Дуро Садик 64’ Данджума Диего Лопес 63’ Хесус Васкес 63’ Джемерт

59’ 56’ Кике Гарсия 54’ Терратс

51’ Лосано Экспосито 51’ Милья Кике Гарсия 2 тайм Перерыв 45’ +1’ Лосано Дуро

15’ Валенсия Димитриевски, Хесус Васкес, Копете, Джемерт, Фулькье, Данджума, Пепелу, Угринич, Риоха, Бельтран, Дуро Запасные: Герра, Панач Ольмо, Фонтанет, Андре Алмейда, Раба, Абриль, Ирансо, Сантамария, Садик, Диего Лопес, Наварро, Рамазани 1 тайм Эспаньол: Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Санчес, Терратс, Лосано, У. Гонсалес, Каррерас, Милья, Фернандес Запасные: Фортуньо, Салинас, Ридель, Кике Гарсия, Тристан, Долан, Рубио, Экспосито, Пикель, Рока

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги