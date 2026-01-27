52

Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»

В Испании прошли матчи 21-го тура Ла Лиги.

В пятницу «Леванте» дома был сильнее «Эльче» (3:2) в стартовом матче 21-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал» на выезде был сильнее «Вильярреала» (2:0).

В воскресенье «Атлетико» разгромил «Мальорку» (3:0), «Барселона» крупно обыграла «Овьедо» (3:0).

Закончился тур в понедельник матчем «Жирона» – «Хетафе» (1:1).

Чемпионат Испании

21-й тур

Ла Лига Испания. 21 тур
26 января 20:00, Монтиливи
Логотип домашней команды
Жирона
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Хетафе
Матч окончен
Ванат
90’
+6’
  Рейс
90’
+4’
90’
+2’
Сатриано
Рока
90’
Бельтран
87’
86’
Васкес   Боселли
83’
Мартин
Ринкон   Франсес
82’
Мартин   Аранго Тортолеро
81’
Морено
80’
Хиль   Рока
71’
Лемар   Эчеверри
63’
59’
  Васкес
2тайм
Перерыв
25’
Дуарте
Лемар
17’
Жирона
тер Стеген, Морено, Блинд, Рейс, Ринкон, Бельтран, Мартин, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Давид Лопес, Жордана, Аранго Тортолеро, Крапивцов, Гассанига, Эчеверри, Франсес, Рока
1тайм
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Джене, Дуарте, Арамбарри, Милья, Мартин, Васкес, Сатриано
Запасные: Летачек, Монтес, Санкрис, Ньом, Боселли, Рико, Хави Муньос, да Коста, Лисо, Рикельме, Хуанми
Подробнее
Ла Лига Испания. 21 тур
23 января 20:00, Сьюдад де Валенсия
Логотип домашней команды
Леванте
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Эльче
Матч окончен
90’
+7’
Сарабия
  Маттурро
90’
+6’
90’
+2’
  Боаяр
85’
Агуадо   Санчес Мантекон
Ромеро
84’
Карлос Альварес   Оласагасти
74’
Этта-Эйонг   Эспи
74’
71’
Андре Силва
70’
Диангана   Мендоса
70’
де Сантьяго   Боаяр
70’
А. Родригес   Андре Силва
  Адри
68’
67’
Фебас
62’
Мартим Нету   Хосан
55’
Петро
  Мартинес
50’
Лосада   Кортес
46’
2тайм
Перерыв
Карлос Альварес
38’
11’
  А. Родригес
Леванте
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Адри, Толян, Мартинес, Рагубер, Карлос Альварес, Лосада, Ромеро, Этта-Эйонг
Запасные: Эспи, Кортес, Примо, Оласагасти, Венседор, Куньят, Перес, Арриага, Моралес, Койялипу, Морено, Ури Рей
1тайм
Эльче:
Пенья, Петро, Аффенгрубер, Педроса, Валера, Фебас, Агуадо, Мартим Нету, де Сантьяго, Диангана, А. Родригес
Запасные: Диаби, Дельгадо, Санчес Мантекон, Дональд, Редондо, Итурбе, Бигас, Мендоса, Андре Силва, Дитуро, Хосан, Боаяр
Подробнее
Ла Лига Испания. 21 тур
24 января 13:00, Кампо де Вальекас
Логотип домашней команды
Райо Вальекано
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Осасуна
Матч окончен
90’
+4’
  Осамбела
90’
+4’
Муньос   Торро
90’
+1’
  Вертрауд
Сисс
90’
+1’
Альваро Гарсия   Франсиско Перес
90’
81’
Орос   Рауль Гарсия
81’
Будимир   Бретонес
79’
Эррандо
Де Фрутос   Камельо
72’
Паласон   Вертрауд
72’
67’
Муньос   Осамбела
Диас
66’
  Сисс
59’
Мартин   Ахомаш
46’
Оскар Валентин   Алеман
46’
2тайм
Перерыв
38’
Муньос
29’
  Будимир
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Сисс, Лежен, Эспино, Диас, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Паласон, Мартин, Де Фрутос
Запасные: Вертрауд, Нтека, Гумбау, Карденас, Унаи Лопес, Алеман, Трехо, Камельо, Луис Фелипе, Франсиско Перес, Ахомаш
1тайм
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Бойомо, Розье, Муньос, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Бретонес, Торро, Осамбела, Аргибиде, Барха, Моро, Мойсес Гомес, Фернандес, Хуан Крус, Рауль Гарсия
Подробнее
Ла Лига Испания. 21 тур
24 января 15:15, Месталья
Логотип домашней команды
Валенсия
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Эспаньол
Матч окончен
90’
+8’
Долан
  Рамазани
90’
+4’
90’
+3’
Санчес
Пепелу   Герра
88’
Риоха   Рамазани
88’
Угринич   Сантамария
88’
79’
  Копете
79’
Терратс   Пикель
79’
Калеро   Рубио
70’
Каррерас   Долан
67’
Калеро
Дуро   Садик
64’
Данджума   Диего Лопес
63’
Хесус Васкес
63’
  Джемерт
59’
56’
Кике Гарсия
54’
  Терратс
51’
Лосано   Экспосито
51’
Милья   Кике Гарсия
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Лосано
  Дуро
15’
Валенсия
Димитриевски, Хесус Васкес, Копете, Джемерт, Фулькье, Данджума, Пепелу, Угринич, Риоха, Бельтран, Дуро
Запасные: Герра, Панач Ольмо, Фонтанет, Андре Алмейда, Раба, Абриль, Ирансо, Сантамария, Садик, Диего Лопес, Наварро, Рамазани
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Санчес, Терратс, Лосано, У. Гонсалес, Каррерас, Милья, Фернандес
Запасные: Фортуньо, Салинас, Ридель, Кике Гарсия, Тристан, Долан, Рубио, Экспосито, Пикель, Рока
Подробнее
Ла Лига Испания. 21 тур
24 января 17:30, Рамон Санчес Писхуан
Логотип домашней команды
Севилья
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Атлетик
Матч окончен
Жордан
86’
Пеке   Жордан
81’
И. Ромеро   Эджуке
81’
77’
Сансет   Серрано
Гудель   Буэно
73’
72’
Хаурегисар   Весга
Гудель
62’
Суасо   Мартинес Гауна
57’
57’
Исета   Йерро
57’
Руис де Галаррета   Унаи Гомес
57’
Наварро   Н. Уильямс
  Адамс
56’
Соу   Кастрин
46’
2тайм
Перерыв
  Пеке
42’
40’
  Наварро
21’
Руис де Галаррета
Севилья
Влаходимос, Салас, Кармона, Гудель, Пеке, Суасо, Соу, Агуме, Хуанлу Санчес, Адамс, И. Ромеро
Запасные: Фабиу Кардозу, Буэно, Альберто Флорес, Мартинес Гауна, Эджуке, Нюланд, Гаттони, Кастрин, Жордан, Коста, Сьерра
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Беренгер, Сансет, Наварро, Исета
Запасные: Падилья, Серрано, Горосабель, Монреаль, Унаи Гомес, Йерро, Рего Мора, Санчес, Н. Уильямс, Бойро, де Луис, Весга
Подробнее
Ла Лига Испания. 21 тур
24 января 20:00, Эстадио де ла Серамика
Логотип домашней команды
Вильярреал
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+4’
  Мбаппе
80’
Гюлер   Браим Диас
Парехо   Парти
77’
Микаутадзе   Айосе Перес
77’
74’
Мастантуоно   Гонсало Гарсия
Жерар Морено   Олувасейи
70’
Бьюкенен   Пепе
70’
62’
Мастантуоно
Наварро
57’
Бьюкенен
51’
47’
  Мбаппе
2тайм
Перерыв
Фойт   Марин
24’
Фойт
2’
Вильярреал
Жуниор, Педраса, Вейга, Фойт, Наварро, Молейро, Гуйе, Парехо, Бьюкенен, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: С. Кардона, Айосе Перес, Тенас, Олувасейи, Марин, Масиа, Пепе, Парти
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Гюлер, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Мастантуоно
Запасные: Алаба, Сестеро, Гонсало Гарсия, Агуадо, Фран Гарсия, Карвахаль, Себальос, Родриго, Местре, Лунин, Браим Диас
Подробнее
Ла Лига Испания. 21 тур
25 января 13:00, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Мальорка
Матч окончен
88’
Саму Кошта   Льябрес
  Альмада
87’
86’
Лопес
Симеоне   Коке
79’
  Лопес
75’
74’
Маффео   Морей
74’
Дардер   Торре
Кардозо   Ле Норман
73’
Серлот   Альмада
72’
63’
Фернандес   Виржили
63’
А. Санчес   Асано
Н. Гонсалес
62’
Алекс Баэна   Н. Гонсалес
59’
Хименес
55’
2тайм
Перерыв
  Серлот
22’
Атлетико
Облак, Ганцко, Хименес, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Кардозо, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Альмада, Н. Гонсалес, Эстебан, Эскивель, Молина, Диас дель Ромо, Ле Норман, Коке, Муссо, Руджери, Лангле
1тайм
Мальорка:
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Дардер, Маскарель, Саму Кошта, А. Санчес, Мурики, Фернандес
Запасные: Сальи, Бергстрем, Морей, Раильо, Калумба, Куэльяр, Олаисола, Льябрес, Торре, Пратс, Асано, Виржили
Подробнее
Ла Лига Испания. 21 тур
25 января 15:15, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Реал Овьедо
Матч окончен
82’
Хассан   Брекало
82’
Коломбатто   Касорла
82’
Виньяс   Борбас
Ямаль   Бардагжи
79’
Ольмо   Берналь
75’
  Ямаль
73’
66’
Рейна   Фонсека
66’
Лукас Аихадо   Начо Видаль
Жоау Канселу   Бальде
60’
Рафинья   Фермин Лопес
60’
  Рафинья
57’
  Ольмо
52’
Мартин   Кунде
46’
2тайм
Перерыв
43’
Костас
33’
Эскандель
Мартин
9’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Касадо, де Йонг, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Бардагжи, Араухо, Фермин Лопес, Эрнандес, Маркес, Рэшфорд, Бальде, Шченсны, Фернандес, Кочен, Кунде, Берналь
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Костас, Лукас Аихадо, Коломбатто, Сибо, Шаира, Рейна, Хассан, Виньяс
Запасные: Фонсека, Форес, Молдован, Кальво, Начо Видаль, Илич, Касорла, Pablo Menéndez Agudín, Дендонкер, Борбас, Брекало
Подробнее
Ла Лига Испания. 21 тур
25 января 17:30, Реале Арена
Логотип домашней команды
Реал Сосьедад
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Сельта
Матч окончен
  Браис Мендес
90’
+6’
Ойарсабаль   Оускарссон
86’
Сучич   Браис Мендес
81’
76’
Сотело   Роман
76’
Каррейра   Сведберг
  Ойарсабаль
75’
72’
  Иглесиас
Гедеш   Марин
70’
Матараццо
64’
56’
Мориба   Аспас
56’
Дуран   Иглесиас
46’
Фернандес   Мингеса
Туррьентес   Одриосола
46’
Барренечеа   Субельдия
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Сарагоса
Чалета-Цар
45’
+2’
  Ойарсабаль
17’
Сучич
16’
Реал Сосьедад
Ремиро, Муньос, Чалета-Цар, Мартин, Арамбуру, Барренечеа, Туррьентес, Горрочатеги, Гедеш, Сучич, Ойарсабаль
Запасные: Одриосола, Элустондо, Субельдия, Диас, Оускарссон, Агирре, Фрага, Марреро, Марин, Браис Мендес, Очиенг, Каррикабуру
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Фернандес, У. Альварес, Сотело, Мориба, Каррейра, Сарагоса, Дуран, Эль-Абделлауи
Запасные: Ристич, Иглесиас, Вильяр, Руэда, Роман, Мингеса, Айду, Аспас, Хави Родригес, Бурсио, Сведберг, Домингес
Подробнее
Ла Лига Испания. 21 тур
25 января 20:00, Мендисорроса
Логотип домашней команды
Алавес
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Бетис
Матч окончен
90’
+5’
  Эззальзули
Ибаньес   Реббаш
90’
+2’
Аленья   Энрикес
90’
+2’
Висенте   Гевара
83’
76’
Бакамбу   Корралехо
76’
Форнальс   Деосса
Тони Мартинес   Гуриди
72’
Аленья
66’
60’
Альтимира   Чими Авила
60’
Натан   Льоренте
60’
Антони   Гарсия
  Тони Мартинес
47’
2тайм
Перерыв
36’
Натан
  Висенте
3’
Алавес
Сивера, Кастро, Пачеко, Бенавидес, Теналья, Аленья, Ибаньес, Антонио Бланко, Висенте, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Энрикес, Калебе, Гевара, Гуриди, Р. Фернандес, Монтеро, Парада, Реббаш, Маньяс
1тайм
Бетис:
Лопес, Гомес, Натан, Бартра, Ортис, Рока, Альтимира, Эззальзули, Форнальс, Антони, Бакамбу
Запасные: Вальес, Льоренте, Адриан, Деосса, Чими Авила, Р. Родригес, Корралехо, Гарсия
Подробнее

