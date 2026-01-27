Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»

В Испании прошли матчи 21-го тура Ла Лиги.
В пятницу «Леванте» дома был сильнее «Эльче» (3:2) в стартовом матче 21-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал» на выезде был сильнее «Вильярреала» (2:0).
В воскресенье «Атлетико» разгромил «Мальорку» (3:0), «Барселона» крупно обыграла «Овьедо» (3:0).
Закончился тур в понедельник матчем «Жирона» – «Хетафе» (1:1).
Чемпионат Испании
21-й тур
Жирона
тер Стеген, Морено, Блинд, Рейс, Ринкон, Бельтран, Мартин, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Давид Лопес, Жордана, Аранго Тортолеро, Крапивцов, Гассанига, Эчеверри, Франсес, Рока
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Джене, Дуарте, Арамбарри, Милья, Мартин, Васкес, Сатриано
Запасные: Летачек, Монтес, Санкрис, Ньом, Боселли, Рико, Хави Муньос, да Коста, Лисо, Рикельме, Хуанми
Карлос Альварес Оласагасти
Леванте
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Адри, Толян, Мартинес, Рагубер, Карлос Альварес, Лосада, Ромеро, Этта-Эйонг
Запасные: Эспи, Кортес, Примо, Оласагасти, Венседор, Куньят, Перес, Арриага, Моралес, Койялипу, Морено, Ури Рей
Эльче:
Пенья, Петро, Аффенгрубер, Педроса, Валера, Фебас, Агуадо, Мартим Нету, де Сантьяго, Диангана, А. Родригес
Запасные: Диаби, Дельгадо, Санчес Мантекон, Дональд, Редондо, Итурбе, Бигас, Мендоса, Андре Силва, Дитуро, Хосан, Боаяр
Альваро Гарсия Франсиско Перес
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Сисс, Лежен, Эспино, Диас, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Паласон, Мартин, Де Фрутос
Запасные: Вертрауд, Нтека, Гумбау, Карденас, Унаи Лопес, Алеман, Трехо, Камельо, Луис Фелипе, Франсиско Перес, Ахомаш
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Бойомо, Розье, Муньос, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Бретонес, Торро, Осамбела, Аргибиде, Барха, Моро, Мойсес Гомес, Фернандес, Хуан Крус, Рауль Гарсия
Валенсия
Димитриевски, Хесус Васкес, Копете, Джемерт, Фулькье, Данджума, Пепелу, Угринич, Риоха, Бельтран, Дуро
Запасные: Герра, Панач Ольмо, Фонтанет, Андре Алмейда, Раба, Абриль, Ирансо, Сантамария, Садик, Диего Лопес, Наварро, Рамазани
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Санчес, Терратс, Лосано, У. Гонсалес, Каррерас, Милья, Фернандес
Запасные: Фортуньо, Салинас, Ридель, Кике Гарсия, Тристан, Долан, Рубио, Экспосито, Пикель, Рока
Руис де Галаррета Унаи Гомес
Севилья
Влаходимос, Салас, Кармона, Гудель, Пеке, Суасо, Соу, Агуме, Хуанлу Санчес, Адамс, И. Ромеро
Запасные: Фабиу Кардозу, Буэно, Альберто Флорес, Мартинес Гауна, Эджуке, Нюланд, Гаттони, Кастрин, Жордан, Коста, Сьерра
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Беренгер, Сансет, Наварро, Исета
Запасные: Падилья, Серрано, Горосабель, Монреаль, Унаи Гомес, Йерро, Рего Мора, Санчес, Н. Уильямс, Бойро, де Луис, Весга
Мастантуоно Гонсало Гарсия
Вильярреал
Жуниор, Педраса, Вейга, Фойт, Наварро, Молейро, Гуйе, Парехо, Бьюкенен, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: С. Кардона, Айосе Перес, Тенас, Олувасейи, Марин, Масиа, Пепе, Парти
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Гюлер, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Мастантуоно
Запасные: Алаба, Сестеро, Гонсало Гарсия, Агуадо, Фран Гарсия, Карвахаль, Себальос, Родриго, Местре, Лунин, Браим Диас
Атлетико
Облак, Ганцко, Хименес, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Кардозо, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Альмада, Н. Гонсалес, Эстебан, Эскивель, Молина, Диас дель Ромо, Ле Норман, Коке, Муссо, Руджери, Лангле
Мальорка:
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Дардер, Маскарель, Саму Кошта, А. Санчес, Мурики, Фернандес
Запасные: Сальи, Бергстрем, Морей, Раильо, Калумба, Куэльяр, Олаисола, Льябрес, Торре, Пратс, Асано, Виржили
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Касадо, де Йонг, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Бардагжи, Араухо, Фермин Лопес, Эрнандес, Маркес, Рэшфорд, Бальде, Шченсны, Фернандес, Кочен, Кунде, Берналь
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Костас, Лукас Аихадо, Коломбатто, Сибо, Шаира, Рейна, Хассан, Виньяс
Запасные: Фонсека, Форес, Молдован, Кальво, Начо Видаль, Илич, Касорла, Pablo Menéndez Agudín, Дендонкер, Борбас, Брекало
Реал Сосьедад
Ремиро, Муньос, Чалета-Цар, Мартин, Арамбуру, Барренечеа, Туррьентес, Горрочатеги, Гедеш, Сучич, Ойарсабаль
Запасные: Одриосола, Элустондо, Субельдия, Диас, Оускарссон, Агирре, Фрага, Марреро, Марин, Браис Мендес, Очиенг, Каррикабуру
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Фернандес, У. Альварес, Сотело, Мориба, Каррейра, Сарагоса, Дуран, Эль-Абделлауи
Запасные: Ристич, Иглесиас, Вильяр, Руэда, Роман, Мингеса, Айду, Аспас, Хави Родригес, Бурсио, Сведберг, Домингес
Алавес
Сивера, Кастро, Пачеко, Бенавидес, Теналья, Аленья, Ибаньес, Антонио Бланко, Висенте, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Энрикес, Калебе, Гевара, Гуриди, Р. Фернандес, Монтеро, Парада, Реббаш, Маньяс
Бетис:
Лопес, Гомес, Натан, Бартра, Ортис, Рока, Альтимира, Эззальзули, Форнальс, Антони, Бакамбу
Запасные: Вальес, Льоренте, Адриан, Деосса, Чими Авила, Р. Родригес, Корралехо, Гарсия
