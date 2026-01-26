  • Спортс
  • «ПСЖ» стоит дать Сафонову еще один шанс. До травмы он играл хорошо, а Шевалье с тех пор не внушает доверия». Журналист L’Equipe Леклер о голкипере
«ПСЖ» стоит дать Сафонову еще один шанс. До травмы он играл хорошо, а Шевалье с тех пор не внушает доверия». Журналист L’Equipe Леклер о голкипере

Журналист L’Equipe: Сафонову следует дать еще один шанс в «ПСЖ».

Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер считает, что «ПСЖ» следует дать Матвею Сафонову еще один шанс.

Ранее стало известно, что российский вратарь вернулся к тренировкам в общей группе после перелома руки во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в которой отбил четыре удара подряд.

«Сафонова никогда не считали бесспорным первым номером в «ПСЖ». Скорее, он хороший второй номер клуба. Несомненно, до травмы Сафонов играл очень хорошо, а с тех пор Шевалье не внушает доверия и даже вызывает серьезные опасения.

Поэтому Сафонову следует дать еще один шанс, хотя мы никогда не должны забывать, что именно Энрике хотел видеть Шевалье в составе, поэтому его понижение до второго номера было бы предательством от испанца», – сказал Леклер.

Так его и так дадут. Он только вернулся вообще к тренировкам. Рекордсмену за всю историю по отбитым подряд пенальти само собой дадут сыграть
Так его и так дадут. Он только вернулся вообще к тренировкам. Рекордсмену за всю историю по отбитым подряд пенальти само собой дадут сыграть
Отбивать пенальти и стабильно(особенно в важных матчах) тащить мячи, при этом ни в коем случае не ошибаться - разные вещи.
Как же не вовремя этот перелом случился. Мог бы уже первым номером стать
Пффф, тоже мне Капитан Очевидность
Какой нафиг шанс? Он должен быть основным, а шансы получать шалавье
Мог бы получить шанс, но вылетели из кубка к сожалению.
