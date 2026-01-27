Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»

Дро о «ПСЖ»: огромный клуб, слежу за ним с детства и горжусь трансфером.

Полузащитник Дро Фернандес высказался о трансфере в «ПСЖ» из «Барселоны».

Парижане ранее объявили о подписании контракта с 18-летним хавбеком до 2030 года. Сообщалось, что сумма сделки составит 8 миллионов евро.

«Я очень рад и горжусь тем, что присоединяюсь к «Пари Сен-Жермен ». Это момент огромной гордости для меня и моей семьи.

«ПСЖ» – это огромный клуб, за которым я слежу с детства и где многие великие легенды творили историю.

Сейчас я невероятно взволнован и полон мотивации играть и отдавать все силы за эту футболку», – сказал Дро Фернандес.