Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
Полузащитник Дро Фернандес высказался о трансфере в «ПСЖ» из «Барселоны».
Парижане ранее объявили о подписании контракта с 18-летним хавбеком до 2030 года. Сообщалось, что сумма сделки составит 8 миллионов евро.
«Я очень рад и горжусь тем, что присоединяюсь к «Пари Сен-Жермен». Это момент огромной гордости для меня и моей семьи.
«ПСЖ» – это огромный клуб, за которым я слежу с детства и где многие великие легенды творили историю.
Сейчас я невероятно взволнован и полон мотивации играть и отдавать все силы за эту футболку», – сказал Дро Фернандес.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «ПСЖ»
100 комментариев
Вот и выросло поколение, которое за ПСЖ с детства
😆
у него детство было вчера
это он о Сергее Богдановиче
Вообще-то, про Игоря Яновского он говорил )
Фото Семака в форме ПСЖ висело над его колыбелью.
Кого не послушай из новичков разных клубов, то все за всеми следят. Ну кроме Джаки))
а что не так с Джакой? Что я пропустил про него?
https://www.sports.ru/football/blogs/3340965.html
А еще тут хорошо кормят, добавил Дро
Учитывая возраст, вероятно под звездами имел в виду Ибрагимовича, Кавани, Сильву
И даже Мбаппе)) какой уже старик Килиан.
Ибрагимовича он не застал в сознательном возрасте. Ему было 4-8. Очевидно Неймар, Месси
Мориба некст ген
Скорее, Симмонс, учитывая клуб перехода. Но тоже перспективы такие себе
а этот игрок еще играет чтоль))
Был в Барселоне, но с ,,детства следил за этим большим клубом"...🤦
➕➕➕
Пацану 18 лет. Так что, лет 10 назад он следил, как там играли Кавани, Тьягу Силва, Ибрагимович, Пасторе, Менез, Давид Луис, Лукас.
Пацану 18 лет. Так что, лет 10 назад он следил, как там играли Кавани, Тьягу Силва, Ибрагимович, Пасторе, Менез, Давид Луис, Лукас.
Ну в Барсе то играли ребята ещё покруче. Так что звиздит этот Дро, не бро
кому за 30 почесали больную спину и призадумались))
Псж все равно сделал себе уже имя на мировой арене, поэтому молодые таланты идут туда, звезды в свое время очень сильный толчок к этому сделали, и плюс нынешняя команда великолепна...
Псж все равно сделал себе уже имя на мировой арене, поэтому молодые таланты идут туда, звезды в свое время очень сильный толчок к этому сделали, и плюс нынешняя команда великолепна...
таланты идут, но не на имя, а за бабками
