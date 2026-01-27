Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»

Талалаев: «Балтика» – не «Зенит», не может взять в штаб 20 аналитиков.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не считает тактику своей команды примитивной.

– Вас задевает, когда говорят: «Балтика» команда не зрелищная, а ломовая, которая просто загоняет соперника?

– Я на это говорю: попробуйте вы сделать так. Говорил это и тренерам, и специалистам, которые начинают это рассказывать. И во-вторых, это говорят те, кто в футболе разбирается плохо. У нас очень много атак, которые являются многокомпонентными, где много АВТ (активно выгодная позиция) – то, что анализирует Черепанов и его компания, с которой мы работаем.

Мы не «Зенит », не можем взять в штаб 20 человек и привлечь самые перспективные методики, но стараемся – с кем-то на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги – сотрудничать. Люди приносят пользу. Виталий Соловьев помогает. Денис Бурунов, который руководил InStat, Евгений Клеков – не стесняюсь к ним обращаться за помощью. Если вы спросите у них об игре «Балтики», вам расскажут, что у нас очень хороший современный футбол, который позволяет добиваться результата вне зависимости от уровня чемпионата. Тяжело будет, конечно, в Англии, Германии и Франции, где уровень интенсивности очень высокий, – сказал Талалаев .