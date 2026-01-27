  • Спортс
  • Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»

Талалаев: «Балтика» – не «Зенит», не может взять в штаб 20 аналитиков.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не считает тактику своей команды примитивной.

– Вас задевает, когда говорят: «Балтика» команда не зрелищная, а ломовая, которая просто загоняет соперника?

– Я на это говорю: попробуйте вы сделать так. Говорил это и тренерам, и специалистам, которые начинают это рассказывать. И во-вторых, это говорят те, кто в футболе разбирается плохо. У нас очень много атак, которые являются многокомпонентными, где много АВТ (активно выгодная позиция) – то, что анализирует Черепанов и его компания, с которой мы работаем.

Мы не «Зенит», не можем взять в штаб 20 человек и привлечь самые перспективные методики, но стараемся – с кем-то на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги – сотрудничать. Люди приносят пользу. Виталий Соловьев помогает. Денис Бурунов, который руководил InStat, Евгений Клеков – не стесняюсь к ним обращаться за помощью. Если вы спросите у них об игре «Балтики», вам расскажут, что у нас очень хороший современный футбол, который позволяет добиваться результата вне зависимости от уровня чемпионата. Тяжело будет, конечно, в Англии, Германии и Франции, где уровень интенсивности очень высокий, – сказал Талалаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прикольно, что такая Балтика есть в РПЛ. Но говорить о многокомпонентности - это уже через чур. Отсутствие техники и тактических схем компенсируется прессингом, который подперается физикой, напором и заряженностью. А это и есть примитив по сути
Ответ jeckk
Прикольно, что такая Балтика есть в РПЛ. Но говорить о многокомпонентности - это уже через чур. Отсутствие техники и тактических схем компенсируется прессингом, который подперается физикой, напором и заряженностью. А это и есть примитив по сути
Ага. А ещё ауты Бевеева, а ещё проникающие Пряхина (но он ушел уже), а ещё дриблинг Макса Петрова, а ещё забегания Сауся (но он уже тоже ушёл)......

Так можно долго) И кстати про прессинг - отличительная черта Юргена Клоппа а Ливерпуле, которой все восхищались. Но тут Балтика, это другое...
Ответ Balt39
Ага. А ещё ауты Бевеева, а ещё проникающие Пряхина (но он ушел уже), а ещё дриблинг Макса Петрова, а ещё забегания Сауся (но он уже тоже ушёл)...... Так можно долго) И кстати про прессинг - отличительная черта Юргена Клоппа а Ливерпуле, которой все восхищались. Но тут Балтика, это другое...
И куда этот Пряхин проникающие отдавал? Вратарю соперника?
Грамотно и доступно излагает. Пока результат есть, значит все делает правильно. Надеюсь Балтика не посыпется в концовке, команда заслуживает уважения
Балтика мне нравится, тактика мелкого фола, который они применяют работает против больших команд, потому что рвёт темп и не даёт большого контроля сильным клубам, тем самым нейтрализуя сильные стороны в контроле мяча, контрпрессинг при потере мяча один из ведущих тактических приёмов, стандарты...в игре против нижней части, которая по большей части использует как правило низкий блок, было достаточно потерь очков из-за отсутствия исполнительского мастерства...если Балтика не сумеет найти усиления и добавить качества, то вряд ли сумеет составить конкуренцию первой тройке на весеннем отрезке, но думаю, если не потеряет за окно лидеров осени, сумеет удержаться в первой шестёрке, запаса очков должно хватить...
Похоже на попытку прибедниться. Несолидно, однако.
Ответ Jesse Boy
Похоже на попытку прибедниться. Несолидно, однако.
Через попытку прибедниться к показу большей грандиозности своего успеха)
