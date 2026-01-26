Сборная России в марте планирует провести товарищеские матчи в Санкт-Петербурге и Краснодаре («СЭ»)
По информации «СЭ», планируется провести матч сборной в Санкт-Петербурге 27 марта и в Краснодаре 31 марта. Соперники станут известны позднее.
Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. В ноябре прошлого года команда Валерия Карпина сыграла вничью с командой Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
