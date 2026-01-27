Роналду после 1:0 с «Аль-Таавуном»: «Шаг за шагом. Полная концентрация на нашей цели! 💪🏼»

Роналду после 1:0 с «Аль-Таавуном»: концентрируемся на нашей цели.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после победы в чемпионате Саудовской Аравии.

Команда португальца обыграла «Аль-Таавун» (1:0) в матче 18-го тура благодаря автоголу Мохаммеда Аль-Доссари. Роналду провел на поле всю встречу, не отметившись результативными действиями.

После этого матча «Аль-Наср» набрал 40 очков и остается на 2-м месте в турнирной таблице саудовской лиги. На счету идущего первым «Аль-Хилаля» 45 очков.

«Шаг за шагом. Полная концентрация на нашей цели! 💪🏼» – написал Криштиану в соцсети.