12

Роналду после 1:0 с «Аль-Таавуном»: «Шаг за шагом. Полная концентрация на нашей цели! 💪🏼»

Роналду после 1:0 с «Аль-Таавуном»: концентрируемся на нашей цели.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после победы в чемпионате Саудовской Аравии.

Команда португальца обыграла «Аль-Таавун» (1:0) в матче 18-го тура благодаря автоголу Мохаммеда Аль-Доссари. Роналду провел на поле всю встречу, не отметившись результативными действиями.

После этого матча «Аль-Наср» набрал 40 очков и остается на 2-м месте в турнирной таблице саудовской лиги. На счету идущего первым «Аль-Хилаля» 45 очков.

«Шаг за шагом. Полная концентрация на нашей цели! 💪🏼» – написал Криштиану в соцсети.

Источник: инстаграм Криштиану Роналду
12 комментариев
Опять эти пафосные посты от голубчика.
так ему за это платят 250 млн в год.
За 250 миллионов можно было постить что то более содержательное, чем мотивационные цитаты инфоцыган, или из пацанских пабликов ВК. Хотя для этого надо хотя бы IQ иметь больше однозначного :-)
Роналду после 1-0 с Аль Таавуном, где он пытался переписать автогол на себя)) как на Чемпионате Мира 2022, ему показалось, что он задел мяч своими нанокончиками)) : команда, братья ручные судейки пустынной МедиаЛиги, шаг за шагом, полная концентрация на моей цели ! 200 ! Забитых пенальти !
Ты точно не фанат Аль Тавуна, ненавидишь Роналду, одно и тоже повторяещ миллион раз, Вопрос: Зачем смотришь если уровень Медиалига? ЛОЛ!!
Они фанатик Мессе и матч он точно не смотрел. Роналду никак не пытался гол на себя переписать. Такая чушь
хахах )) Какой он ограниченый. У меня брат подобные премудрости постил, лет до 11. А сейчас ему уже 13, перерос. Правда говорят, паспорт 40 летнего, тело 30 летнего, мотивация 20 летнего, развитие 10 летнего.
Реально думаешь что он сам ведет инстаграм?) там все за него делают пиар команды.
Ну тогда всё ещё хуже. Потому что они его позорят таким уровнем примитивизма. И если он этого не понимает, то его мозг еще меньше чем кажется.
Походу Мане вернулся, если Аль Наср начал выигрывать. Мане это = победе Аль Насра.
