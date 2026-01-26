  • Спортс
«Аль-Наср» до 5 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля» в чемпионате. Команда Роналду победила «Аль-Таавун» благодаря автоголу

«Аль-Наср» отстает от лидера саудовской лиги на 5 очков.

«Аль-Наср» сократил отставание от «Аль-Хилаля» в чемпионате Саудовской Аравии.

Команда Криштиану Роналду победила «Аль-Таавун» (1:0) в матче 18-го тура благодаря автоголу Мохаммеда Аль-Доссари.

Таким образом, «Аль-Наср» набрал 40 очков, оставаясь на 2-м месте в турнирной таблице. На счету идущего первым «Аль-Хилаля» 45 очков.

В следующем туре клуб португальского форварда сыграет в гостях с «Аль-Холудом» 30 января.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoАль-Таавун
logoАль-Хилаль
logoАль-Холуд
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё ясно с этим бестрофейником.
Удивительно мало комментариев)
Ответ Степан Магаян
Удивительно мало комментариев)
Никому не нужный чемпионат
Ответ Степан Магаян
Удивительно мало комментариев)
Дело в том,что Ан нАср уже не претендует, перешли на режим "статистика важнее титула", как обычно...Но и в этом сегодня без изменений.
Ближайшие 2 игры у Аль Хиляля с 3 и 4 местом. Шанс будет последний вернуться в гонку.
слава богу 🙏 сайт не будет напичкан бесполезными новостями о мусорной статистики рональду🐓
