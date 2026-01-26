«Аль-Наср» до 5 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля» в чемпионате. Команда Роналду победила «Аль-Таавун» благодаря автоголу

«Аль-Наср» отстает от лидера саудовской лиги на 5 очков.

«Аль-Наср» сократил отставание от «Аль-Хилаля» в чемпионате Саудовской Аравии.

Команда Криштиану Роналду победила «Аль-Таавун » (1:0) в матче 18-го тура благодаря автоголу Мохаммеда Аль-Доссари.

Таким образом, «Аль-Наср » набрал 40 очков, оставаясь на 2-м месте в турнирной таблице. На счету идущего первым «Аль-Хилаля » 45 очков.

В следующем туре клуб португальского форварда сыграет в гостях с «Аль-Холудом» 30 января.