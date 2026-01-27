Тер Стеген пропустил после первого удара в створ от «Хетафе» в дебютном матче за «Жирону»

Марк-Андре тер Стеген пропустил в дебютном матче за «Жирону».

Марк-Андре тер Стеген пропустил после первого же удара в створ в дебютном матче за «Жирону».

«Жирона » принимает «Хетафе» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:1, второй тайм).

Форвард гостей Луис Васкес открыл счет в матче на 59-й минуте. На тот момент его удар был единственным в створ ворот у «Хетафе ».

Для Марка-Андре тер Стегена, арендованного у «Барселоны» до конца сезона, сегодняшний матч стал дебютным в составе «Жироны».