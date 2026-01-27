Тер Стеген пропустил после первого удара в створ от «Хетафе» в дебютном матче за «Жирону»
Марк-Андре тер Стеген пропустил в дебютном матче за «Жирону».
Марк-Андре тер Стеген пропустил после первого же удара в створ в дебютном матче за «Жирону».
«Жирона» принимает «Хетафе» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:1, второй тайм).
Форвард гостей Луис Васкес открыл счет в матче на 59-й минуте. На тот момент его удар был единственным в створ ворот у «Хетафе».
Для Марка-Андре тер Стегена, арендованного у «Барселоны» до конца сезона, сегодняшний матч стал дебютным в составе «Жироны».
Кто выиграет Лигу чемпионов?25624 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
Но рад, что от него избавились. По менталке один из слабейших киперов что я видел в Барселоне за почти 30 лет наблюдения.
PS интересно кем заминусованы все адекватные каменты на ветке?))