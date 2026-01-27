  • Спортс
31

Тер Стеген пропустил после первого удара в створ от «Хетафе» в дебютном матче за «Жирону»

Марк-Андре тер Стеген пропустил в дебютном матче за «Жирону».

Марк-Андре тер Стеген пропустил после первого же удара в створ в дебютном матче за «Жирону».

«Жирона» принимает «Хетафе» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:1, второй тайм).

Форвард гостей Луис Васкес открыл счет в матче на 59-й минуте. На тот момент его удар был единственным в створ ворот у «Хетафе».

Для Марка-Андре тер Стегена, арендованного у «Барселоны» до конца сезона, сегодняшний матч стал дебютным в составе «Жироны».

Дурная новость, его просто расстреляли ударом в касание с близкого расстояния прямо в девятку.
Ну заголовок конечно ещё тот) шансов у матша выручить там не было.
Но рад, что от него избавились. По менталке один из слабейших киперов что я видел в Барселоне за почти 30 лет наблюдения.
PS интересно кем заминусованы все адекватные каменты на ветке?))
Если бы забили с пенальти, заголовок, вангую, был бы тот же.
Ответ kowadu2
Если бы забили с пенальти, заголовок, вангую, был бы тот же.
Если бы с пенальти, там хотя б шансы были, тут же шансов не было
Да нормальный вратарь ТерШтег, но Гарсия просто лучше, и клуб претендующий на звание супер клуба, должен иметь супер вратаря
Тер Стеген к сожалению как и Кариус скоро исчезнет ( как вратарь) и есть вероятность, что никогда не будет номером 1 в составе сборной Германии даже при том что Нойер уже закончил карьеру в сборной
