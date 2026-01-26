Сын Марсело Энцо подписал 1-й профессиональный контракт с «Реалом». 16-летний форвард считается «огромным талантом» и входит в долгосрочные планы клуба

Сын Марсело подписал профессиональный контракт с «Реалом».

Сын Марсело, Энцо Алвес, сегодня подписал первый профессиональный контракт с «Мадридом ».

Сын экс-защитника «сливочных» выступает в системе клуба с 2024 года. Он играет на позиции центрального нападающего в команде U18.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , 16-летний Энцо рассматривается клубом как «огромный талант» на перспективу. Ожидается, что он станет частью долгосрочного проекта «Реала».

Фото: instagram.com/enzoalvesv