  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сын Марсело Энцо подписал 1-й профессиональный контракт с «Реалом». 16-летний форвард считается «огромным талантом» и входит в долгосрочные планы клуба
Фото
14

Сын Марсело Энцо подписал 1-й профессиональный контракт с «Реалом». 16-летний форвард считается «огромным талантом» и входит в долгосрочные планы клуба

Сын Марсело подписал профессиональный контракт с «Реалом».

Сын Марсело, Энцо Алвес, сегодня подписал первый профессиональный контракт с «Мадридом». 

Сын экс-защитника «сливочных» выступает в системе клуба с 2024 года. Он играет на позиции центрального нападающего в команде U18.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 16-летний Энцо рассматривается клубом как «огромный талант» на перспективу. Ожидается, что он станет частью долгосрочного проекта «Реала».

Фото: instagram.com/enzoalvesv

Кто выиграет Лигу чемпионов?25622 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Энцо Алвеса
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoМарсело
Фабрицио Романо
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будем надеяться что не по «блату» взяли)
Ответ mg-3
Будем надеяться что не по «блату» взяли)
По отцу
Ответ mg-3
Будем надеяться что не по «блату» взяли)
Нет. Один из самых талантливых игроков своего возраста.
Помню, как он после киевского финала против Ливерпуля, еще мелкий после награждения играл в футбол вместе с сыном Роналду. А теперь вот сам контракт с Реалом подписал. За юношескую сборную Испании уже играет.
Ответ Denosaur
Помню, как он после киевского финала против Ливерпуля, еще мелкий после награждения играл в футбол вместе с сыном Роналду. А теперь вот сам контракт с Реалом подписал. За юношескую сборную Испании уже играет.
Если сын Роналду это так себе несмотря даже на игры да сборную, то сын Марсело это талантище
Ответ Zakir Velilhanov
Если сын Роналду это так себе несмотря даже на игры да сборную, то сын Марсело это талантище
Смотришь все игры сыновей Роналду и Марсело?
Прикольно, как причёска изменилась из-за генов мамы.

С другой стороны - у Марсело она такая причёска из-за очень большой схожести с Робиньо при короткой стрижке, когда вместе были в Мадриде. Для сына это не актуально.

upd: Для тех, кто пропустил это в своё время - верхнее фото. Я думаю по чётным дням, что Марсело справа, а по нечётным - что он слева https://www.instagram.com/p/C45YK26tvs-/
По юношам он может быть и талант, а вот как он во взрослой команде заиграет, пока не понятно
Энцо Марселович
Один талант уже уехал во Францию
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
26 декабря 2025, 14:57
Марсело назвал Месси самым сложным соперником. В список экс-защитника «Реала» также вошли Навас, Прието и Педро
26 декабря 2025, 10:32
Марсело о том, кого из «Барсы» подписал бы в «Реал»: «Все говорят про Ямаля, но я бы взял Педри. В нем есть что-то от «Мадрида»
19 декабря 2025, 14:05
Марсело: «Не могу считать себя лучшим левым защитником в истории. В футбол играют не в одиночку – дело в команде, я был футболистом «Реала»
5 декабря 2025, 10:07
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
3 минуты назад
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
19 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
сегодня, 01:17
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46