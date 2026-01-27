Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»

В АПЛ прошли матчи 23-го тура.

В 23-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити » дома был сильнее «Вулверхэмптона » (2:0), «Ливерпуль » в гостях уступил «Борнмуту » (2:3), пропустив на 95-й минуте.

В воскресенье «Челси » победил «Кристал Пэлас» (3:1), «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Чемпионат Англии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ