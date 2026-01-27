947

Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»

В АПЛ прошли матчи 23-го тура.

В 23-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» дома был сильнее «Вулверхэмптона» (2:0), «Ливерпуль» в гостях уступил «Борнмуту» (2:3), пропустив на 95-й минуте.

В воскресенье «Челси» победил «Кристал Пэлас» (3:1), «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Чемпионат Англии

23-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
26 января 20:00, Хилл Дикинсон
Логотип домашней команды
Эвертон
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Лидс
Матч окончен
90’
Буонанотте
Барри   Бету
89’
85’
Борнаув   Буонанотте
85’
Ааронсон   Окафор
85’
Штах   Лонгстафф
  Барри
76’
Паттерсон   Диблинг
71’
66’
Груев   Танака
56’
Груев
54’
Штах
Армстронг   Брэнтуэйт
46’
Макнил   Дьюзбери-Холл
46’
2тайм
Перерыв
28’
  Джастин
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Тарковски, Паттерсон, Гарнер, Гуйе, Армстронг, Ндиай, Макнил, Барри
Запасные: Диблинг, Бету, Коулмэн, Дьюзбери-Холл, Рель, Брэнтуэйт, Алькарас, Трэверс, Азну
1тайм
Лидс:
Дарлоу, Стрейк, Борнаув, Родон, Ааронсон, Штах, Джастин, Ампаду, Груев, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Байрэм, Танака, Окафор, Пиру, Ньонто, Лукас Перри, Лонгстафф, Буонанотте, Нмеча
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
24 января 12:30, Стадион Лондон
Логотип домашней команды
Вест Хэм
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Сандерленд
Матч окончен
Саммервилл   Килмен
90’
+3’
Фернандеш
90’
+1’
88’
Диарра
83’
Мукиеле   О`Нин
80’
Садики
Кастельянос   Поттс
75’
75’
Майенда   Изидор
Кастельянос
71’
Скарлз   Диуф
70’
Пабло   Уилсон
70’
66’
  Бробби
46’
Мандл   Тальби
46’
Рейнилду   Серкин
46’
Хьюм   Диарра
2тайм
Перерыв
  Фернандеш
43’
35’
Рейнилду
30’
Бэллард
  Боуэн
28’
  Саммервилл
14’
Вест Хэм
Ареоля, Скарлз, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Канте, Хермансен, Уокер-Питерс, Магасса, Килмен, Диуф, Уорд-Проуз, Поттс, Уилсон
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Мандл, Ле Фе, Хьюм, Садики, Бробби, Майенда
Запасные: Пэттерсон, Аденгра, О`Нин, Тальби, Изидор, Гертрюйда, Ригг, Диарра, Серкин
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
24 января 15:00, Турф Муур
Логотип домашней команды
Бернли
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Тоттенхэм
Матч окончен
90’
+5’
Ромеро   Дрэгушин
90’
  Ромеро
85’
Галлахер   Скарлетт
Эдвардс   Межбри
85’
Лоран
79’
78’
Данзо   Тель
78’
Биссума   Грэй
  Фостер
76’
Броя   Фостер
69’
Флорентину   Лоран
69’
46’
Порро   Удоджи
2тайм
Перерыв
  Туанзебе
45’
38’
  ван де Вен
Бернли
Дубравка, Хамфрис, Эстев, Туанзебе, Энтони, Эдвардс, Пирес, Флорентину, Угочукву, Уокер, Броя
Запасные: Экдаль, Бруун Ларсен, Барнс, Вайсс, Межбри, Лоран, Фостер, Сонне, Тшауна
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Симонс, Одобер, Спенс, Биссума, Галлахер, Порро, Соланке
Запасные: Тель, Скарлетт, Кински, Дрэгушин, Грэй, Удоджи, Байфилд, Уильямс-Барнетт, Коло-Муани
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
24 января 15:00, Крэйвен Коттэдж
Логотип домашней команды
Фулхэм
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Брайтон
Матч окончен
  Уилсон
90’
+2’
90’
+1’
Костулас
Ивоби   Кинг
88’
88’
Гросс   Рюттер
88’
Уэлбек   Костулас
88’
Боскальи   де Кейпер
81’
Гомес   Минте
81’
Балеба   Милнер
  Чуквуэзе
72’
Смит-Роу   Кэрни
69’
Берге
66’
де Маседо   Чуквуэзе
59’
Робинсон   Сессеньон
59’
2тайм
Перерыв
28’
  Айяри
Фулхэм
Лено, Робинсон, Куэнка, Андерсен, Кастань, Берге, Ивоби, де Маседо, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Кэрни, Сессеньон, Куси-Асаре, Чуквуэзе, Лекомт, Диоп, Рид, Кинг, Басси
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, Боскальи, Данк, ван Хекке, Кадыоглу, Гросс, Балеба, Айяри, Митома, Уэлбек, Гомес
Запасные: Рюттер, Стил, де Кейпер, Милнер, Коппола, Минте, Костулас, Велтман, Хиншелвуд
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
24 января 15:00, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Вулверхэмптон
Матч окончен
88’
Москера
Мармуш   Доку
74’
Шерки   Холанд
73’
71’
Хван Хи Чхан   Арокодаре
Матеуш Нунеш
71’
67’
Гомес
Рейндерс   Фоден
61’
57’
Андре
46’
Тшатшуа   Гомеш
46’
Арьяс   Ларсен
2тайм
Перерыв
  Семеньо
45’
+2’
  Мармуш
6’
Манчестер Сити
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Шерки, Бернарду Силва, Рейндерс, Семеньо, Мармуш
Запасные: Аллейн, Льюис, Фоден, Мукаса, Холанд, Траффорд, Доку, Аке, Аит-Нури
1тайм
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Уго Буэно, Арьяс, Андре, Гомес, Тшатшуа, Хван Хи Чхан, Мане
Запасные: Меллер Вольф, Агбаду, Лима, Арокодаре, Джонстон, Фер Лопес, Доэрти, Ларсен, Гомеш
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
24 января 17:30, Вайталити Стэдиум
Логотип домашней команды
Борнмут
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
  Адли
90’
+5’
90’
+3’
Гравенберх
Эванилсон   Унал
90’
+3’
Хименес   Тот
85’
80’
  Собослаи
74’
Гакпо   Нгумоа
Крупи   Кристи
67’
59’
Фримпонг   Джонс
59’
Мак Аллистер   Экитике
46’
Керкез   Робертсон
2тайм
Перерыв
Крупи
45’
+3’
45’
  ван Дейк
34’
Гомес   Эндо
  Хименес
33’
  Эванилсон
26’
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Кук, Скотт, Адли, Крупи, Хименес, Эванилсон
Запасные: Сади, Дакоста, Тот, Форстер, Диаките, Милосавлевич, Кристи, Унал, Рис-Доттин
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Гомес, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц, Собослаи, Гакпо, Салах
Запасные: Рэмзи, Эндо, Нгумоа, Джонс, Ньони, Экитике, Вудмен, Мамардашвили, Робертсон
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
25 января 14:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Астон Вилла
Матч окончен
90’
+2’
Матсен
89’
Онана   Линделеф
88’
  Уоткинс
Тонали   Уиллок
84’
79’
Динь
75’
Пау Торрес   Мингз
75’
Буэндиа   Динь
74’
Тилеманс   Богарде
Гордон   Эланга
63’
Висса   Вольтемаде
62’
59’
Санчо   Бэйли
Жоэлинтон   Рэмзи
48’
2тайм
Перерыв
Жоэлинтон
27’
19’
  Буэндиа
Ньюкасл
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Майли, Гордон, Барнс, Висса
Запасные: Рэмзи, Уиллок, Эланга, Берн, Вольтемаде, А. Мерфи, Шахар, Осула, Рэмсдейл
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Онана, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Эллиот, Гессан, Богарде, Хеммингс, Бэйли, Бизот, Линделеф, Мингз, Динь
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
25 января 14:00, Брентфорд Комьюнити
Логотип домашней команды
Брентфорд
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Ноттингем Форест
Матч окончен
87’
Хадсон-Одои   Морато
Ярмолюк   Хендерсон
81’
Кайоде   Льюис-Поттер
81’
79’
  Авонийи
68’
Игор Жезус   Авонийи
Хенри   Хики
67’
Ярмолюк
66’
61’
Домингес   Хатчинсон
2тайм
Перерыв
Дамсгор   Уаттара
37’
Айер   ван ден Берг
37’
12’
  Игор Жезус
Брентфорд
Келлехер, Хенри, Коллинз, Айер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Йенсен, Игор Тиаго
Запасные: Хики, Хендерсон, Уаттара, Вальдимарссон, ван ден Берг, Донован, Пиннок, Нелсон, Льюис-Поттер
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Запасные: Йейтс, Макати, Авонийи, Ганн, Морато, Савона, Ндойе, Хатчинсон, Баква
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
25 января 14:00, Селхерст Парк
Логотип домашней команды
Кристал Пэлас
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
90’
Сантос
Лерма
90’
  Ричардс
88’
Матета   Уче
85’
85’
Жоао Педро   Делап
81’
Джеймс   Хато
Джонсон   Хьюз
76’
Муньос   Риад
76’
74’
Нету   Гюсто
74’
Эстевао   Гиттенс
73’
Кайседо   Фофана
Уортон
72’
Уортон
67’
Митчелл   Соса
65’
Канво   Пино
65’
64’
  Фернандес
Канво
63’
50’
  Жоао Педро
2тайм
Перерыв
34’
  Эстевао
20’
Кайседо
Кристал Пэлас
Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Джонсон, Сарр, Митчелл, Лерма, Уортон, Муньос, Матета
Запасные: Родни, Девенни, Хьюз, Бенитес, Пино, Уче, Соса, Имрей, Риад
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Бадьяшиль, Чалоба, Джеймс, Кайседо, Сантос, Нету, Фернандес, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Ачимпонг, Гиттенс, Шерман-Лоу, Хато, Фофана, Делап, Гиу, Гюсто, Гарначо
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 23 тур
25 января 16:30, Эмирейтс
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Эзе
90’
+1’
88’
Диалло   Мазрауи
87’
  Матеус Кунья
  Мерино
84’
81’
Доргу   Шешко
Троссард   Мадуэке
75’
69’
Мбемо   Матеус Кунья
Райс
64’
Субименди   Эзе
58’
Эдегор   Мерино
58’
Габриэл Жезус   Дьокереш
58’
Инкапиэ   Уайт
58’
50’
  Доргу
2тайм
Перерыв
37’
  Мбемо
  Мартинес
29’
Арсенал
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Эдегор, Троссард, Габриэл Жезус, Сака
Запасные: Аррисабалага, Льюис-Скелли, Мерино, Дьокереш, Уайт, Эзе, Москера, Мартинелли, Мадуэке
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Доргу, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Шешко, Мазрауи, Угарте, Байындыр, Маласиа, Хевен, Маунт, Йоро, Матеус Кунья
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Самое смешное, что МЮ и в первом туре значительно лучше играли против лондонского Стока, но там автобус и гол с нарушением решили все
Ответ Акер
Самое смешное, что МЮ и в первом туре значительно лучше играли против лондонского Стока, но там автобус и гол с нарушением решили все
И что-то там с пенальти было ещё кажется. Который не дали.
Мю играет в футбол. Арсенал мучается. Автогол и угловой уже не помогают. Прощай Чемпионство 🤣🤣
Не удивлюсь, если Арсенал после этого матча поплывет по Темзе и сольет чемпионство.
Ответ Влад Ефремов
Не удивлюсь, если Арсенал после этого матча поплывет по Темзе и сольет чемпионство.
Некому сливать
Ответ Джанлука Нальюка
Некому сливать
Есть.
Тренеришке!
У вас в команде один стареющий защитник 35-летний и клоун на истекающем контракте и с завышенными запросами. Что же делать руководству и тренеру летом??
Правильно: бегать как собачки за Исаком, отвалить 150 млн, за которые можно купить условных Гехи и Ван де Вена вместе и решить проблемы с защитой лет на 8 минимум) гении 😉
Ответ Цaрапочка
У вас в команде один стареющий защитник 35-летний и клоун на истекающем контракте и с завышенными запросами. Что же делать руководству и тренеру летом?? Правильно: бегать как собачки за Исаком, отвалить 150 млн, за которые можно купить условных Гехи и Ван де Вена вместе и решить проблемы с защитой лет на 8 минимум) гении 😉
Не испытываю симпатии к Ливерпулю, но кто ж знал, что Ван Дайк посыпется, а Исак травму получит при ужасной игре, а Виртц тот же не заиграет)) очень удобно рассуждать по факту
Ответ Миллиардер Рахим
Не испытываю симпатии к Ливерпулю, но кто ж знал, что Ван Дайк посыпется, а Исак травму получит при ужасной игре, а Виртц тот же не заиграет)) очень удобно рассуждать по факту
Исак не тренировался все лето, очевидно, что не в форме, а его в старт пихали, потому что отдали 150 млн, отсюда травма. Кто знал? Знал что Ван Дайку 35?! Что Конате не продлит контракт? Что ушел Трент?
Полтора месяца назад Доргу был дурачком, который бегал от лицевой до лицевой. Как все поменялось
Лукомский шарлатан у него Райя,Габриэль и Салиба в символической команде века
Ответ Старик Стариканов
Лукомский шарлатан у него Райя,Габриэль и Салиба в символической команде века
Лукомской глор арсенала, отсюда необъективность и близорукие.
Сейчас где-то сидит Алонсо и ручки потирает ...
Мбемо - топарь лютейший, один из лучших атакующих игроков АПЛ, без сомнений.
28 голов в АПЛ за последние 1,5 сезона, мама мия.

Но какой-нибудь Лукомский нам объяснит, что Сака с 5 голами за год - это лучший вингер в мире, а Мбемо за 60 миллионов - это переплата, ЛООООООООЛ.
Британские медиа подтвердят!!!
Ответ Proper Chels
Мбемо - топарь лютейший, один из лучших атакующих игроков АПЛ, без сомнений. 28 голов в АПЛ за последние 1,5 сезона, мама мия. Но какой-нибудь Лукомский нам объяснит, что Сака с 5 голами за год - это лучший вингер в мире, а Мбемо за 60 миллионов - это переплата, ЛООООООООЛ. Британские медиа подтвердят!!!
У арсенала тактика не предусматривает большого количества голов у 1 конкретного игрока
Ответ kunaguero
У арсенала тактика не предусматривает большого количества голов у 1 конкретного игрока
даа, тактика Арсенала это нафармить угловые и толкать вратаря во вратарской
МЮ подарил Арсеналу +3 очка отрыва и забрал их обратно через неделю😂 Ай-ай-ай! Нехорошо подарки забирать.
Ответ sashafan2
МЮ подарил Арсеналу +3 очка отрыва и забрал их обратно через неделю😂 Ай-ай-ай! Нехорошо подарки забирать.
дали на время
Кэррик сказал ребятам, что если не начнете выигрывать, вернутся 10 Хагов.
Вот и весь секрет)
Ответ А.В. Бубнов
Кэррик сказал ребятам, что если не начнете выигрывать, вернутся 10 Хагов. Вот и весь секрет)
В штрафной Арсенала зарыто золото. Идите и откопайте его.
Ответ Laziale67
В штрафной Арсенала зарыто золото. Идите и откопайте его.
Хорошо лопаты не выдал)
