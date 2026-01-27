Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»

В АПЛ прошли матчи 23-го тура.
В 23-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» дома был сильнее «Вулверхэмптона» (2:0), «Ливерпуль» в гостях уступил «Борнмуту» (2:3), пропустив на 95-й минуте.
В воскресенье «Челси» победил «Кристал Пэлас» (3:1), «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3).
Чемпионат Англии
23-й тур
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Тарковски, Паттерсон, Гарнер, Гуйе, Армстронг, Ндиай, Макнил, Барри
Запасные: Диблинг, Бету, Коулмэн, Дьюзбери-Холл, Рель, Брэнтуэйт, Алькарас, Трэверс, Азну
Лидс:
Дарлоу, Стрейк, Борнаув, Родон, Ааронсон, Штах, Джастин, Ампаду, Груев, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Байрэм, Танака, Окафор, Пиру, Ньонто, Лукас Перри, Лонгстафф, Буонанотте, Нмеча
Вест Хэм
Ареоля, Скарлз, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Канте, Хермансен, Уокер-Питерс, Магасса, Килмен, Диуф, Уорд-Проуз, Поттс, Уилсон
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Мандл, Ле Фе, Хьюм, Садики, Бробби, Майенда
Запасные: Пэттерсон, Аденгра, О`Нин, Тальби, Изидор, Гертрюйда, Ригг, Диарра, Серкин
Бернли
Дубравка, Хамфрис, Эстев, Туанзебе, Энтони, Эдвардс, Пирес, Флорентину, Угочукву, Уокер, Броя
Запасные: Экдаль, Бруун Ларсен, Барнс, Вайсс, Межбри, Лоран, Фостер, Сонне, Тшауна
Тоттенхэм:
Викарио, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Симонс, Одобер, Спенс, Биссума, Галлахер, Порро, Соланке
Запасные: Тель, Скарлетт, Кински, Дрэгушин, Грэй, Удоджи, Байфилд, Уильямс-Барнетт, Коло-Муани
Фулхэм
Лено, Робинсон, Куэнка, Андерсен, Кастань, Берге, Ивоби, де Маседо, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Кэрни, Сессеньон, Куси-Асаре, Чуквуэзе, Лекомт, Диоп, Рид, Кинг, Басси
Брайтон:
Вербрюгген, Боскальи, Данк, ван Хекке, Кадыоглу, Гросс, Балеба, Айяри, Митома, Уэлбек, Гомес
Запасные: Рюттер, Стил, де Кейпер, Милнер, Коппола, Минте, Костулас, Велтман, Хиншелвуд
Манчестер Сити
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Шерки, Бернарду Силва, Рейндерс, Семеньо, Мармуш
Запасные: Аллейн, Льюис, Фоден, Мукаса, Холанд, Траффорд, Доку, Аке, Аит-Нури
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Уго Буэно, Арьяс, Андре, Гомес, Тшатшуа, Хван Хи Чхан, Мане
Запасные: Меллер Вольф, Агбаду, Лима, Арокодаре, Джонстон, Фер Лопес, Доэрти, Ларсен, Гомеш
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Кук, Скотт, Адли, Крупи, Хименес, Эванилсон
Запасные: Сади, Дакоста, Тот, Форстер, Диаките, Милосавлевич, Кристи, Унал, Рис-Доттин
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Гомес, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц, Собослаи, Гакпо, Салах
Запасные: Рэмзи, Эндо, Нгумоа, Джонс, Ньони, Экитике, Вудмен, Мамардашвили, Робертсон
Ньюкасл
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Майли, Гордон, Барнс, Висса
Запасные: Рэмзи, Уиллок, Эланга, Берн, Вольтемаде, А. Мерфи, Шахар, Осула, Рэмсдейл
Астон Вилла:
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Онана, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Эллиот, Гессан, Богарде, Хеммингс, Бэйли, Бизот, Линделеф, Мингз, Динь
Брентфорд
Келлехер, Хенри, Коллинз, Айер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Йенсен, Игор Тиаго
Запасные: Хики, Хендерсон, Уаттара, Вальдимарссон, ван ден Берг, Донован, Пиннок, Нелсон, Льюис-Поттер
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Запасные: Йейтс, Макати, Авонийи, Ганн, Морато, Савона, Ндойе, Хатчинсон, Баква
Кристал Пэлас
Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Джонсон, Сарр, Митчелл, Лерма, Уортон, Муньос, Матета
Запасные: Родни, Девенни, Хьюз, Бенитес, Пино, Уче, Соса, Имрей, Риад
Челси:
Санчес, Кукурелья, Бадьяшиль, Чалоба, Джеймс, Кайседо, Сантос, Нету, Фернандес, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Ачимпонг, Гиттенс, Шерман-Лоу, Хато, Фофана, Делап, Гиу, Гюсто, Гарначо
Арсенал
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Эдегор, Троссард, Габриэл Жезус, Сака
Запасные: Аррисабалага, Льюис-Скелли, Мерино, Дьокереш, Уайт, Эзе, Москера, Мартинелли, Мадуэке
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Доргу, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Шешко, Мазрауи, Угарте, Байындыр, Маласиа, Хевен, Маунт, Йоро, Матеус Кунья
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
