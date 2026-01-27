«Юве» интересовался ситуацией Коло-Муани после срыва трансфера Эн-Несири. «Тоттенхэм» не соглашается на уход форварда, «ПСЖ» недоволен происходящим (Фабрицио Романо)

«Ювентус» рассматривает возвращение форварда Коло-Муани.

«Ювентус » на днях связался с «Тоттенхэмом », чтобы узнать о ситуации с Рандалем Коло-Муани , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

После срыва сделки по Юссефу Эн-Несири туринцы пытаются вновь начать переговоры по французу, но «Тоттенхэм» пока не дает «зеленого света» на его уход.

Напомним, Рандаль выступал за «Юве» в прошлом сезоне на правах аренды. Сейчас форвард «ПСЖ » арендован «шпорами».

Отмечается, что парижане также недовольны происходящем после того, как сорвалась сделка с «Юве» прошлым летом.

В текущем сезоне Коло-Муани провел 15 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 27-летнего форварда – здесь .