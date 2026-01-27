  • Спортс
49

«Юве» интересовался ситуацией Коло-Муани после срыва трансфера Эн-Несири. «Тоттенхэм» не соглашается на уход форварда, «ПСЖ» недоволен происходящим (Фабрицио Романо)

«Ювентус» рассматривает возвращение форварда Коло-Муани.

«Ювентус» на днях связался с «Тоттенхэмом», чтобы узнать о ситуации с Рандалем Коло-Муани, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

После срыва сделки по Юссефу Эн-Несири туринцы пытаются вновь начать переговоры по французу, но «Тоттенхэм» пока не дает «зеленого света» на его уход.

Напомним, Рандаль выступал за «Юве» в прошлом сезоне на правах аренды. Сейчас форвард «ПСЖ» арендован «шпорами».

Отмечается, что парижане также недовольны происходящем после того, как сорвалась сделка с «Юве» прошлым летом.

В текущем сезоне Коло-Муани провел 15 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 27-летнего форварда – здесь.

Верблюды прибалдели! Сперва задрали ценник с 40 до 60, а теперь возникают. Ему в ТТХ думаю не особо учитывая место в таблице. Жалко его! Гоняют как раба, хотя в Юве его всё устраивало и глядя что творит Спалетти с нападением он ещё лучше бы играл!
Ответ Chesslexx
Верблюды прибалдели! Сперва задрали ценник с 40 до 60, а теперь возникают. Ему в ТТХ думаю не особо учитывая место в таблице. Жалко его! Гоняют как раба, хотя в Юве его всё устраивало и глядя что творит Спалетти с нападением он ещё лучше бы играл!
Комментарий скрыт
Ответ beetlejuiceqqq
Комментарий скрыт
ну да, такими темпами, скоро и правда с ТТХ опустится в шип) очень приличная лига)
А Псж какое дело? У него контракт до лета 26. Сами ложанулись при переговорах с Ювентусом
Ответ Антонио Мартынов
А Псж какое дело? У него контракт до лета 26. Сами ложанулись при переговорах с Ювентусом
Так Юве он зимой нужен
Ответ Антонио Мартынов
А Псж какое дело? У него контракт до лета 26. Сами ложанулись при переговорах с Ювентусом
У него контракт с ПСЖ до 28 года
Во, я ж говорю, на рынке тысячи футболистов, а они перебирают те же 5 фамилий
Ответ mcjnun
Во, я ж говорю, на рынке тысячи футболистов, а они перебирают те же 5 фамилий
Так Комолли нужно отдать спортивную часть клуба в руки, которые могут этим заниматься, тем более эти руки уже есть. Но он взял всё в свои и везде обсерился.
Ответ Сергей Петлин
Так Комолли нужно отдать спортивную часть клуба в руки, которые могут этим заниматься, тем более эти руки уже есть. Но он взял всё в свои и везде обсерился.
Я таких тонкостей внутренней кухни не знаю. Ну посмотрим, что летом будет. Спал пока(!) уверенно идет на попадание в четверку, а значит пока очень вероятно продление
Ааахаха, 15 матчей зеро пользы, Кьеза оказывается ещё не самый неликвидный неликвид )))
Ответ Заяцволк
Ааахаха, 15 матчей зеро пользы, Кьеза оказывается ещё не самый неликвидный неликвид )))
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий_1116251224
Комментарий скрыт
"И не только они".
Погба, Бекер, Кансело, Тонали, Жоржиньо, Ромеро, Кулусевски, Калафьори (даже при малом числе игр), Салах, Рюдигер, Алонсо, Диалло... Ах да, Хуйсен.
За рамки последних 10 лет особо уходить не будем. Продолжайте наблюдение.
Прочитав эту "новость", ехидно усмехнулся Заболотный (14 матчей за Спартак, 1 голевая передача)
Туттомеркато и Кальчомеркато там пишут, что Йылдыз готов подписать контракт до 2031го, и даже якобы Кенни вот-вот продлят
Ответ mcjnun
Туттомеркато и Кальчомеркато там пишут, что Йылдыз готов подписать контракт до 2031го, и даже якобы Кенни вот-вот продлят
Вот вот продлят уго уже год, но что то прогресса нет. Это про американца. И он не нап уж никак, Йылдызу нужна подмена, которой нет.
Ответ Алексей Гусев
Вот вот продлят уго уже год, но что то прогресса нет. Это про американца. И он не нап уж никак, Йылдызу нужна подмена, которой нет.
По позиции вроде да, а на деле современный футбол редко играется в жестких схемах. Легко могут выйти два правых вингера и ни одного левого, даже при комплекте оных.
Йылдыз, если это лидер команды, будет играть постоянно. А вот на замены к 80ой минуте или на ничего не значащие матчи можно выставить и состав, где его позиция не нужна
А что с ним?
