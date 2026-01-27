«Юве» интересовался ситуацией Коло-Муани после срыва трансфера Эн-Несири. «Тоттенхэм» не соглашается на уход форварда, «ПСЖ» недоволен происходящим (Фабрицио Романо)
«Ювентус» рассматривает возвращение форварда Коло-Муани.
«Ювентус» на днях связался с «Тоттенхэмом», чтобы узнать о ситуации с Рандалем Коло-Муани, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
После срыва сделки по Юссефу Эн-Несири туринцы пытаются вновь начать переговоры по французу, но «Тоттенхэм» пока не дает «зеленого света» на его уход.
Напомним, Рандаль выступал за «Юве» в прошлом сезоне на правах аренды. Сейчас форвард «ПСЖ» арендован «шпорами».
Отмечается, что парижане также недовольны происходящем после того, как сорвалась сделка с «Юве» прошлым летом.
В текущем сезоне Коло-Муани провел 15 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 27-летнего форварда – здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Погба, Бекер, Кансело, Тонали, Жоржиньо, Ромеро, Кулусевски, Калафьори (даже при малом числе игр), Салах, Рюдигер, Алонсо, Диалло... Ах да, Хуйсен.
За рамки последних 10 лет особо уходить не будем. Продолжайте наблюдение.
Йылдыз, если это лидер команды, будет играть постоянно. А вот на замены к 80ой минуте или на ничего не значащие матчи можно выставить и состав, где его позиция не нужна