  Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»

Деменко о Джоне в «Зените»: за 20 млн можно найти более именитых футболистов.

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о потенциальном трансфере полузащитника Джон Джона.

Ранее сообщалось, что петербуржцы выплатят «Ред Булл Брагантино» 18 млн евро плюс 4 млн бонусами за трансфер бразильца.

– Как вам такая сделка, учитывая, что бразильцы стали плохо приживаться в питерском клубе?

– Мне кажется, Сергей Богданович [Cемак] видел все моменты Джона по каким-то видеокассетам там.

– Говорят, что он может в будущем сменить Вендела

– Я слышал, что Вендел вроде успокоился немного, вроде набирает, посмотрим, какое будет состояние. Я думаю, что они переживают сами, понятно, что они оставили бы Вендела и не переживали. Но у Вендела есть тоже какие-то свои моменты. 

Честно сказать, сложно об этом футболисте [Джоне] что-то говорить. Вы правильно сказали, что тут приживаемость играет роль. Приезжали люди с большим таким опытом и уровнем и не приживались. Но мне кажется, что «Зениту» немножко надо пересмотреть футбольный рынок на какие-то другие моменты. С одной стороны, понятно, многих продали, сейчас можно сказать, что футболистов берут и не знают, что дальше будет. А осталось всего 12 игр. И здесь, честно сказать, на долгосрочное лучше не подписывать, чтобы опять не столкнуться с проблемой приживаемости бразильцев. Значит, агенты здесь переубедили или сказали, что он способен. Но говорить пока сложно.

Если мы говорим о той же сделке с Дивеевым, то мы понимаем, что он россиянин, игрок сборной, мало травмируется, знают его уже по игровым качествам, то с Джоном очень сложно. Кассьерра год себя точно не мог проявить, потом стал лучшим бомбардиром, потом начали убирать, потом пришел Соболев, сейчас вроде выбирают нового.

– То есть такая дорожка трансферов себя исчерпала? Не столь эффективна?

– Наверное, соглашусь с вами. Потому что даже дорогие покупки, более дорогостоящие футболисты были еще с тех времен Халка, Витцеля, Клаудиньо. Понятно, что футболисты действительно хорошие. Там, наверное, каждый тренер видит и понимает, что они могут делать. Но тут очень сложно, на самом деле, как он впишется, непонятно. Вот этот период очень сложный, на самом деле, с марта по май, и погода такая непредсказуемая, то есть тот же первый месяц будет непонятно. А какую сумму за него заплатят?

– В районе 20 млн евро.

– Не знаю, если честно. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что за 20 миллионов можно более именитых найти футболистов, которые в сборной своей страны будут играть. Да, может, не в Бразилии, но в командах, где эти футболисты будут интересны. Понятно, что сейчас сложно кого-то в российский чемпионат позвать, еврокубков нет, только финансами можно. По мне, «Зенит» должен пересмотреть немножко политику, все-таки нужно омолаживать команду, если команда хочет в дальнейшем как-то претендовать, вернуться к чемпионской гонке. С «Краснодаром» понятно, там селекция работает на очень хорошем уровне, – сказал Деменко.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
По каким видеокассетам, посыльный рассказывал
Ответ masterwolw
По каким видеокассетам, посыльный рассказывал
Почтовыми голубями депешу прислали
Ответ masterwolw
По каким видеокассетам, посыльный рассказывал
Деменко как сел на чужую скамейку под бромонтаном, так до сих пор не отошел
Ну, так найди, предложи клубам, может заработаешь ещё. А то свистеть не мешки таскать
Ответ Nogoi89
Ну, так найди, предложи клубам, может заработаешь ещё. А то свистеть не мешки таскать
Хотелось бы увидеть именитого игрока из хорошей сборной и в нормальном возрасте, которого продадут за 20 лямов в Россию. Даже боюсь представить сумму денег, на которую он лично согласится.
Хотя, может у Деменко есть на примете пара-тройка таких бессребреников.
Ответ Evgen Vynokurov
Хотелось бы увидеть именитого игрока из хорошей сборной и в нормальном возрасте, которого продадут за 20 лямов в Россию. Даже боюсь представить сумму денег, на которую он лично согласится. Хотя, может у Деменко есть на примете пара-тройка таких бессребреников.
Ага, желательно ещё, чтобы был голубоглазым блондином
А что, Деменкоьзнал про Клаудиньо,которого также из Ред Булла купили? Тоже видеокассеты смотрел?
И Дивеев мало травмируется? Серьезно?
С чего это бразильцы плохо приживаются в Зените ? Кажется совсем наоборот
Ответ Александр Коларов
С чего это бразильцы плохо приживаются в Зените ? Кажется совсем наоборот
нормальный КПД
Ответ Александр Коларов
С чего это бразильцы плохо приживаются в Зените ? Кажется совсем наоборот
Комментарий скрыт
А что не на дискете?
Ответ Егор_1116798610
А что не на дискете?
Скачать через download master и записать образ на диск!
Деменко шарит. Действительно, сейчас всё ещё видеокассеты в почёте 🤣
Ответ A1ex47
Деменко шарит. Действительно, сейчас всё ещё видеокассеты в почёте 🤣
Лучшие клуба мира скорее всего перешли на CD.
По видеокассетам — сильно. Осталось уточнить, перематывал ли Семак на карандаш или сразу на паузе делал выводы 😄
Ответ abcVova228133
По видеокассетам — сильно. Осталось уточнить, перематывал ли Семак на карандаш или сразу на паузе делал выводы 😄
какой карандаш, ВХС пальцем так-то мотали) А у Демыча пальчики сладкие, в бромантане вот и несёт мужика
Омолаживать надо - говорит Деменко, по его мнению Джон уже старик?
Джону всего 23, не 33
Сейчас основе "Зенита" в среднем 26 лет, причем состав более-менее равномерно распределен по возрасту. В общем-то совершенно нормальный набор игроков получается, куда еще омолаживать и зачем?
Каких более именитых за 20? Рамоса что ли?))
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Каких более именитых за 20? Рамоса что ли?))
Ну что вы как маленький. Криштиано Роналдо - 12 миллионов. Игрок сборной. Месси - 15 миллионов. Игрок сборной. Модрич вообще всего 4 миллиона!!!!!

В итоге зенит бы мог усилиться мировым звёздами всего за 31 миллион. Так что я во всем согласен с автором поста 😀

Это шутка, если что, а то тут есть начало впечатлительные
