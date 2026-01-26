Карпин об идее совместного вызова Дзюбы и Кержакова в сборную: «Говорят и говорят. Я никого из них пока вызвать не готов»

Карпин про Дзюбу и Кержакова: в сборную вызывать никого их них не готов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не готов вызывать Артема Дзюбу и Александра Кержакова в национальную команду.

– Обсуждается тема вызова Дзюбы и Кержакова в сборную. Что об этом скажете?

– Даже не знаю, что сказать. Говорят и говорят.

– Вы готовы их обоих вызвать?

– Да нет. Я пока не готов никого вызвать. Из них никого пока не готов вызывать, – сказал Карпин.

21 декабря Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он, а не Андрей Аршавин забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае официального пересчета Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы по голам за сборную (31 мяч).

Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым: «Слышу, что многие предлагают себя выпустить. Сколько они продержатся, минут 10-15?»