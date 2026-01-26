  • Спортс
26

Карпин об идее совместного вызова Дзюбы и Кержакова в сборную: «Говорят и говорят. Я никого из них пока вызвать не готов»

Карпин про Дзюбу и Кержакова: в сборную вызывать никого их них не готов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не готов вызывать Артема Дзюбу и Александра Кержакова в национальную команду.

– Обсуждается тема вызова Дзюбы и Кержакова в сборную. Что об этом скажете?

– Даже не знаю, что сказать. Говорят и говорят.

– Вы готовы их обоих вызвать?

– Да нет. Я пока не готов никого вызвать. Из них никого пока не готов вызывать, – сказал Карпин.

21 декабря Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он, а не Андрей Аршавин забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае официального пересчета Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы по голам за сборную (31 мяч).

Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым: «Слышу, что многие предлагают себя выпустить. Сколько они продержатся, минут 10-15?»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вызвать их обоих это уже будет не сборная России, а медиафутбол
Ответ Михо
Вызвать их обоих это уже будет не сборная России, а медиафутбол
Это давно уже сбродная, а не сборная. Проходной двор по звонкам сверху, связям и блату
Ответ Михо
Вызвать их обоих это уже будет не сборная России, а медиафутбол
Сам футбол тут явно не в первом приоритете.
на данный момент, по моему единственная возможность привлечь внимание людей к бессмысленным матчам сборной
Ответ Adil Sugurbayev
на данный момент, по моему единственная возможность привлечь внимание людей к бессмысленным матчам сборной
Судя по количеству комментов здесь в дни матчей - внимание и так привлечено.
Ответ Adil Sugurbayev
на данный момент, по моему единственная возможность привлечь внимание людей к бессмысленным матчам сборной
Смысл существования сборной как и медиалиги - реклама и отчисления буков, Betboom товарищеские матчи сборной России, Фонбет медиалига.
А у него разве кто-то всерьёз будет спрашивать разрешения? Валерка - лишь ручной, покорный ставленник. Один звоночек сверху от "уважаемых" персонажей - и прогонётся как миленький, позабыв про свои гибкие, как оказалось, принципы, слова и обещания. Уже проходили с абсурдным вызовом Дзюбы и не только.
Сборная она для чего вообще? Для реализации личных амбиций? Мапет-шоу какое-то уже устроили...
ну и Мостового до кучи
Ответ lightrip
ну и Мостового до кучи
Не далее как вчера:
https://www.youtube.com/watch?v=6N4fWVMBOx8&t=20s
Ответ Н.Ф.
Не далее как вчера: https://www.youtube.com/watch?v=6N4fWVMBOx8&t=20s
кроме выноса тела, как-то нигде и не появился
интересно, тренерскую работу он так же себе представляет?
Может быть Онопко подтянуть, Юрана там, кто еще свободен? Мостового в конце концов?
Ответ RembaXXX
Может быть Онопко подтянуть, Юрана там, кто еще свободен? Мостового в конце концов?
И Карпин играющий тренер.
Ответ zanuda59
И Карпин играющий тренер.
Черчесова в раму.
В общем, его опять попросят, а он и не против вызвать Дзюбу. Валера с каждым разом всё больше и больше теряет уважение
Клоуны какие то что Дзюбка, что Керж. Ну давайте Онопко с Мостовым вызовем в сборную... Серафимыч еще есть...
Не готов пока кто-нибудь из них не заплатит.
Онопко вызывай, он в форме. А так по факту, как показал недавний пример Дзюбы, Валерий Георгиевич хоть Кавазашвили на поле выставит, если попросят уважаемые люди
