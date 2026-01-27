Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»

Тебас о жалобе в суд на протесты игроков: это ни в коем случае не давление.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что иск в суд по поводу акции протеста не является актом давления на футболистов.

Напомним, игроки клубов Ла Лиги стояли на месте в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура в знак протеста против проведения матча чемпионата Испании в США. После протестов игра «Вильярреала» с «Барселоной» в 17-м туре, которая должна была состояться в Майами 20 декабря, была отменена .

В понедельник стало известно, что Ла Лига пожаловалась на акцию в суд, поскольку расценила ее как забастовку.

«Он (глава AFE – Спортс’‘) знает, что это вовсе не давление. Матчи были остановлены, на этот счет есть четкие правила. Это ни в коем случае не давление или что-то в этом роде. Когда происходит что-то подобное, если мы не можем прийти к соглашению, решение должна принимать третья сторона.

Нужно понимать, что обращение в суд – это цивилизованный шаг, на который идут люди, когда не могут договориться», – сказал Тебас.