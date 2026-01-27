  • Спортс
  • Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
19

Тебас о жалобе в суд на протесты игроков: это ни в коем случае не давление.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что иск в суд по поводу акции протеста не является актом давления на футболистов.

Напомним, игроки клубов Ла Лиги стояли на месте в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура в знак протеста против проведения матча чемпионата Испании в США. После протестов игра «Вильярреала» с «Барселоной» в 17-м туре, которая должна была состояться в Майами 20 декабря, была отменена.

В понедельник стало известно, что Ла Лига пожаловалась на акцию в суд, поскольку расценила ее как забастовку.

«Он (глава AFE – Спортс’‘) знает, что это вовсе не давление. Матчи были остановлены, на этот счет есть четкие правила. Это ни в коем случае не давление или что-то в этом роде. Когда происходит что-то подобное, если мы не можем прийти к соглашению, решение должна принимать третья сторона.

Нужно понимать, что обращение в суд – это цивилизованный шаг, на который идут люди, когда не могут договориться», – сказал Тебас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
19 комментариев
Не давление, так запугивание. Тебас так расстроился, что бабло уплыло из-за отмены матча, что готов и дальше продолжать свою клоунаду. В Испании не запрещены забастовки
Ну если за такое можно в суд подавать, то за Негрейру надо как минимум четвертовать, растянуть на дыбе, кастрировать и жарить на медленном огне)
Вот мне серьёзно хочется понять какую цель он преследует этим иском, кроме как обратить на себя внимание? Допустим, суд признает что он прав, ерунда, но допустим. Вердикт- штрафы всем клубам. Если мне не изменяет память ему скоро переизбираться ,в 27-м. И он рассчитывает что клубы его поддержат? )
Ответ Аврал
Вот мне серьёзно хочется понять какую цель он преследует этим иском, кроме как обратить на себя внимание? Допустим, суд признает что он прав, ерунда, но допустим. Вердикт- штрафы всем клубам. Если мне не изменяет память ему скоро переизбираться ,в 27-м. И он рассчитывает что клубы его поддержат? )
Беда в том, что хомячки давятся, но продолжают жрат кактус. На каждых выборах Реал и Бильбао голосуют против, а остальные поддерживают Тебаса. Ну а дело Негрейры, которое он пытается замять, только подтверждает очевидное
Тебас больше виновен в упадке Ла Лиги
Ответ Фанат Дзюбы
Тебас больше виновен в упадке Ла Лиги
Обоснуй
Ответ Vitto
Обоснуй
Например судейством недовольны все) сделка по cvc, вставлять палки в колеса с правилом 1к1, в результате чего Севилья из еврокубкового монстра второго эшелона (лига Европы и кубок уефа), стала днарем даже по меркам Испании.
Сумасшедший дед, давно впавший в маразм
Рабы 15 секунд не пахали на поле!!!! (с) Тебас
