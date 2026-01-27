Фото
53

«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го

Дро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника Дро Фернандеса из «Барселоны».

18-летний хавбек подписал с клубом контракт на срок до 2030 года. Дро будет выступать за парижан под 27-м номером.

Ранее сообщалось, что трансфер Дро обойдется «ПСЖ» в 8 миллионов евро. Отступные хавбека по контракту с «Барселоной» составляли 6 млн евро.

Фото: psg.fr

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «ПСЖ»
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoДро Фернандес
трансферы
logoБарселона
53 комментария
Энрике разбирается в таких игроках. Псж 2 млн накинули сверху, чтобы не портить отношения с Барсой. Интересно будет посмотреть на его развитие, Флик сожалел что он ушел, значит потенциально звезда парень
Комментарий скрыт
Причем тут его национальность/этнос?
С одной стороны если бы Дро имел в глазах Барсы потенциал уровня Педри Ямаля Гави то его бы ни за что не отпустили, давным-давно бы с ним был подписан хороший контракт, значит он не настолько их впечатлял. А там видно будет, может он так же как и Фабрегас станет топом
это не значит, что если человек менее талантливее чем Педри, то надо отпускать его за копейки

в АПЛ таких игроков за 60 млн + покупают
вотафа Дро?
А в ПСЖ он кого собрался из полузащиты вытеснить? Витинью не подвинуть явно. Остальные тоже опытнее и играют хорошо. Дро видимо пойдет в аренду, либо будет по началу играть в кубке и в малозначимых встречах
Что ж, посмотрим как себя проявит Дро в ПСЖ и как будет получать игровое время, за которым он ушел из Барселоны.

Удачи ему и без травм, а время все расставит на свои места.
по пути Хави Симонса
Ну жалко, что ушел. Игрок хороший. Ну не каждому же быть Ямалем или Педри. Ладно, жизнь продолжается
Не повезло парню. Играл бы в "Серии А", которая в Бразилии. Его бы уже купил за 20-30 "Зенит". А так удачи на скамейке рядом с Сафоновым
Дро в Каталонии больше не бро
По-моему у мальчика психическая травма
