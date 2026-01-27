«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
Дро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».
«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника Дро Фернандеса из «Барселоны».
18-летний хавбек подписал с клубом контракт на срок до 2030 года. Дро будет выступать за парижан под 27-м номером.
Ранее сообщалось, что трансфер Дро обойдется «ПСЖ» в 8 миллионов евро. Отступные хавбека по контракту с «Барселоной» составляли 6 млн евро.
