«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го

Дро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника Дро Фернандеса из «Барселоны».

18-летний хавбек подписал с клубом контракт на срок до 2030 года. Дро будет выступать за парижан под 27-м номером.

Ранее сообщалось , что трансфер Дро обойдется «ПСЖ » в 8 миллионов евро. Отступные хавбека по контракту с «Барселоной» составляли 6 млн евро.

Фото: psg.fr