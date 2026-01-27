Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»

Далот о желтой за фол на Доку: маленькая интенсивность, правильное решение судьи.

Защитник «Манчестер Юнайтед » Диогу Далот не считает, что его стоило удалить за фол на Жереми Доку .

На 11-й минуте игры 22-го тура АПЛ португалец шипами попал в ногу вингеру «Манчестер Сити » в районе колена. Судья Энтони Тэйлор показал португальцу желтую карточку. «МЮ» выиграл со счетом 2:0.

«Я спокойно отношусь к тому, что произошло.

На мой взгляд, судья принял правильное решение, потому что в этом столкновении не было чрезмерной интенсивности. В футболе все может быть по-разному, и все всегда зависит от интерпретации.

Я не боюсь быть агрессивным или выкладываться на полную. Я показываю это в этом клубе уже долгое время.

Пока я ношу эту футболку, я не буду прятаться и не буду изображать из себя жертву», – сказал Далот в интервью BBC Radio Five Live.