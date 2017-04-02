Главный тренер Арсен Венгер поделился мнением о ничьей с «Манчестер Сити» (2:2).

«В начале мы нервничали, их игра нас удивила. Я боялся, что мы можем стартовать на тормозах из-за того давления, которое на нас оказывали.

Из-за давления извне мы не смогли показать нашу лучшую игру, но мы показали силу духа и не сдались. Математически ничья – не самый лучший результат для обеих команд, но этот результат нам поможет.

Вы видели, что игроки опустили руки после того, как счет стал 1:2, но они полностью отдались, чтобы отыграться. Ничья была нужна нам меньше всего, но психологически было важно не проиграть.

У Косьельни травма ахиллового сухожилия, не знаю, на сколько он выбыл.

Мы в жесткой битве за попадание в топ-4. Я профессионал и в прошлом уже показывал свою преданность клубу. Я люблю этот клуб. Я не знаю, сколько я еще здесь пробуду, но в моих мыслях все четко, это самое важное. О решении [насчет продления контракта] скоро будет объявлено», – сказал Венгер.