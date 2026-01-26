  • Спортс
  Реднапп о «Ливерпуле»: «Гехи – серьезная потеря, можно было заняться этим трансфером. Еще 1-2 травмы, и будут серьезные проблемы. У них совсем нет игроков»
Реднапп о «Ливерпуле»: «Гехи – серьезная потеря, можно было заняться этим трансфером. Еще 1-2 травмы, и будут серьезные проблемы. У них совсем нет игроков»

Реднапп о «Ливерпуле»: Гехи – серьезная потеря, в случае травм будут проблемы.

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп считает, что клуб пожалеет, что не смог заполучить защитника Марка Гехи, так как в случае новых травм у команды могут возникнуть серьезные проблемы в обороне.

«Конор [Брэдли] получил очень серьезную травму, поэтому мы больше не увидим его в этом сезоне, как и Джованни Леони, а он выглядит очень перспективным, очень талантливым игроком.

Надеюсь, Ибраима Конате скоро вернется. Создается впечатление, что у них совсем нет игроков. Им нужны новые футболисты, ему [Слоту] нужна помощь в этом плане. Если у них будет еще одна-две травмы, возникнут серьезные проблемы.

Я не знаю всех подробностей, но потеря Гехи выглядит серьезной. Все в футболе говорили, что он перейдет в «Ливерпуль», и это было похоже на уже свершившийся факт. «Манчестер Сити» предложил ему огромную сумму денег, и это действительно хороший шаг для него, я полностью понимаю это. Но я чувствовал, что «Ливерпуль» мог бы заняться этим трансфером, но не сделал этого.

Теперь им [«Ливерпулю»] нужно действовать умно на трансферном рынке. Подписать игрока очень сложно, Леони станет настоящей звездой, и, надеюсь, он будет готов к началу следующей предсезонной подготовки. Так что они находятся в довольно выгодном положении, но им нужно убедиться, что у них есть достаточный резерв игроков», – сказал Реднапп в эфире Sky Sports.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
270 миллионов в виде Виртц + Исак сделали на двоих 6 + 6 во всех турнирах.

Сити же забрал Райндерса, Шерки и сделал добивочку зимой с Семеньо и Гехи уложившись где-то в 170 лямов.

Рейнджерс + Шерки = 14 + 16
Семеньо уже 3 + 1 и итого 17 + 17.

Вот и вся разница. Дорогие трансферы очень рискованные.

Вот у Ливерпуля были хорошие заходы с Салахом, Мане, Жотой, Диасом, Собослаи, Мак Алистер и Гравенберх - приходили же за космические деньги как эти двое.
Проблема не в игроках, а в Слоте. Который вообще не может понять что делать. Бей Беги и то лучше выглядит чем игра Ливерпуля. То он оставляет центр без игрока, то смещает акцент на фланг. И всегда эти ошибки 100% под идеальную тактику соперника. От матча к матчу нету аналитики соперников. Тактические ошибки а в добавок травмы и персональные. Итог 6 место.
Пусть он останется подольше)))
Все говорят о том, что Ливерпуль летом потратил 450 лимонов. Но вот сами трансферы совершены были как то корявенько что ли.
Ладно, ок обновили фланги обороны. Керкез и Фримпонг. Пока не заиграли, потому что оба играли в контратакующих клубах где их скиллы так важны были. Но сейчас Ливерпуль не понятно во что пытается играть. Ни первым номером ни вторым номером не получается. Ужас всего этого сезона олицетворяет матч против Тоттенхэма. Они с 30 минуты играли в меньшинстве. Ливерпуль даже не мог контролировать мяч. Хорошо в начале второго тайма положили 2 гола, но потом начали обороняться и делали это просто ужасно пропустив гол. В концовке вообще оборонялись против 8 полевых Тоттенхэма, поскольку у них второго игрока удалили.
Дальше у тебя уходят Нат Филипс (спасибо за 2021 год), и Куанса. По сути 2 ЦЗ, вместо них теперь берешь еще зеленого Леони. Итальянца! Которые в Ливерпуле ну не очень (Палетта, Аквилани, Борини, Балотелли, Досенна и думаю и Кьезу уже можно отнести, но о нем дальше). То есть у тебя в стане 35 летний ван Дейк, Конате с истекающий контрактом и вечнотравмированный и привозящий Гомес. И вместо того, чтобы брать топаря в оборону, ты берешь непонятно кого, который еще вылетел до конца сезона и непонятно кем он будет после возвращения. Да, скажут долго вели Гехи, ну не сраслось, ищи другие варианты, ауу? Но нет решили, что и так сойдет. Напоминает тот сезон 2020-2021 когда все трое ЦЗ вылетели и доигрывали сезон с Нат Филипсом и Озан Кабаком.
Далее по покупке Виртца и Исака претензии нет! То что они пока не заиграли это отдельная тема. Мы сейчас в рамках летнего окна обсуждаем. Давно надо было брать звезду коим обои являлись в своих клубах. Исак АПЛ-овский голеадор, Виртц звезда Германии. Может в следующем сезоне они и выстрелят, время есть.
Но, у тебя из вингеров ушли трое! Диаса продали, Жота покинул мир, Эллиота отдали в аренду (какая никакая ротация и опция в атаке). Вместо них...ни одного вингера.
Извините меня, но Гакпо тяжеловат для вингера и медленный. Кьезе Слот просто не дает шанса выпуская на 5-7 минут. И не пойму что его держат уже. Продавай и бери вингера который как Мане, Стерлинг, Диас будет жарить фланг рывками, дриблингами. Но нет. Есть также Нгуома и Ньони, которым также не дает шанса поиграть.
Так что да, потратили 450 лямов но нужные позиции не были закрыты до конца. Сейчас бы такого вингера, которого я описал и ЦЗ. Но кажется боссы дальнейшую перестройку оставили на лето.
а если они в лч не выйдут и руководство не согласует сто лямов на усиление из-за этого, то как перестраивать. Вместо Салаха нужен бегунок, в центр нужен защитник. Как раз миллионов 130 без ЛЧ. А еще 3-4 человека для глубины где взять.
Дело не в возможных травмах, а в том что Слот не знает что делать с тем что есть... и это печально
Кадровый кризис на лицо, нет тех кто должен забивать, и нет тех кто должен защищаться. Укомплектованная только полузащита, поэтому мяч держится в основном в центре поля. Если посмотреть статиcтику, то Ливерпуль создает нормальное количество моментов по xg. Виртц уже давно мог бы быть среди лидеров по ассистам. Участие в ЛЧ +КА тоже влияет на форму. Я не могу сказать что Слот подходящий тренер даже с учетом того, что мы выиграли с ним титул в прошлом сезоне, но то с чем он столкнулся это настоящие испытание, которое сделает его сильнее, либо сломает.
Они этот ХГ набивает делая по 30 ударов из которых реально опасных всего пару.
Джо Гомес тоже получил травму и не сможет сыграть в ближайшем матче. Если Конате не готов играть, кто будет напарником ван Дейка в центре? Гравенбех? А в опорной зоне тогда играть некому. Эндо? Он центром если и играл, то давно. Да и вообще играл мало до недавнего матча с Борнмутом. Собослаи что-ли в центр обороны поставят? 0_0
Куда руководство смотрит? Знают, что у них такие проблемы в обороне, и не шевелятся на трансферном рынке. Могли бы хоть в аренду взять ЦЗ для ротации
они в сезон входили с единственными вингерами в лице Кьезы и 16-летним Нгумохой. смотрят все туда же
А сейчас у них не серьезные проблемы?:)
Ну да, похожа на плохой сонь ведь он летом почти перешел к нам.
Согласен, но теперь кажется владельцы не будут покупать Слоту - только если решат по Алонсо и с ним будут уже обсуждать.
Мало того,сто Мансити опять заблудился,так еще ограничил комментарии...
Ливер хочет проявить характер и погоняться с половиной таблицы за ЛЧ в последние 5 туров
