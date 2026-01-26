Реднапп о «Ливерпуле»: «Гехи – серьезная потеря, можно было заняться этим трансфером. Еще 1-2 травмы, и будут серьезные проблемы. У них совсем нет игроков»
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп считает, что клуб пожалеет, что не смог заполучить защитника Марка Гехи, так как в случае новых травм у команды могут возникнуть серьезные проблемы в обороне.
«Конор [Брэдли] получил очень серьезную травму, поэтому мы больше не увидим его в этом сезоне, как и Джованни Леони, а он выглядит очень перспективным, очень талантливым игроком.
Надеюсь, Ибраима Конате скоро вернется. Создается впечатление, что у них совсем нет игроков. Им нужны новые футболисты, ему [Слоту] нужна помощь в этом плане. Если у них будет еще одна-две травмы, возникнут серьезные проблемы.
Я не знаю всех подробностей, но потеря Гехи выглядит серьезной. Все в футболе говорили, что он перейдет в «Ливерпуль», и это было похоже на уже свершившийся факт. «Манчестер Сити» предложил ему огромную сумму денег, и это действительно хороший шаг для него, я полностью понимаю это. Но я чувствовал, что «Ливерпуль» мог бы заняться этим трансфером, но не сделал этого.
Теперь им [«Ливерпулю»] нужно действовать умно на трансферном рынке. Подписать игрока очень сложно, Леони станет настоящей звездой, и, надеюсь, он будет готов к началу следующей предсезонной подготовки. Так что они находятся в довольно выгодном положении, но им нужно убедиться, что у них есть достаточный резерв игроков», – сказал Реднапп в эфире Sky Sports.
Сити же забрал Райндерса, Шерки и сделал добивочку зимой с Семеньо и Гехи уложившись где-то в 170 лямов.
Рейнджерс + Шерки = 14 + 16
Семеньо уже 3 + 1 и итого 17 + 17.
Вот и вся разница. Дорогие трансферы очень рискованные.
Вот у Ливерпуля были хорошие заходы с Салахом, Мане, Жотой, Диасом, Собослаи, Мак Алистер и Гравенберх - приходили же за космические деньги как эти двое.
Ладно, ок обновили фланги обороны. Керкез и Фримпонг. Пока не заиграли, потому что оба играли в контратакующих клубах где их скиллы так важны были. Но сейчас Ливерпуль не понятно во что пытается играть. Ни первым номером ни вторым номером не получается. Ужас всего этого сезона олицетворяет матч против Тоттенхэма. Они с 30 минуты играли в меньшинстве. Ливерпуль даже не мог контролировать мяч. Хорошо в начале второго тайма положили 2 гола, но потом начали обороняться и делали это просто ужасно пропустив гол. В концовке вообще оборонялись против 8 полевых Тоттенхэма, поскольку у них второго игрока удалили.
Дальше у тебя уходят Нат Филипс (спасибо за 2021 год), и Куанса. По сути 2 ЦЗ, вместо них теперь берешь еще зеленого Леони. Итальянца! Которые в Ливерпуле ну не очень (Палетта, Аквилани, Борини, Балотелли, Досенна и думаю и Кьезу уже можно отнести, но о нем дальше). То есть у тебя в стане 35 летний ван Дейк, Конате с истекающий контрактом и вечнотравмированный и привозящий Гомес. И вместо того, чтобы брать топаря в оборону, ты берешь непонятно кого, который еще вылетел до конца сезона и непонятно кем он будет после возвращения. Да, скажут долго вели Гехи, ну не сраслось, ищи другие варианты, ауу? Но нет решили, что и так сойдет. Напоминает тот сезон 2020-2021 когда все трое ЦЗ вылетели и доигрывали сезон с Нат Филипсом и Озан Кабаком.
Далее по покупке Виртца и Исака претензии нет! То что они пока не заиграли это отдельная тема. Мы сейчас в рамках летнего окна обсуждаем. Давно надо было брать звезду коим обои являлись в своих клубах. Исак АПЛ-овский голеадор, Виртц звезда Германии. Может в следующем сезоне они и выстрелят, время есть.
Но, у тебя из вингеров ушли трое! Диаса продали, Жота покинул мир, Эллиота отдали в аренду (какая никакая ротация и опция в атаке). Вместо них...ни одного вингера.
Извините меня, но Гакпо тяжеловат для вингера и медленный. Кьезе Слот просто не дает шанса выпуская на 5-7 минут. И не пойму что его держат уже. Продавай и бери вингера который как Мане, Стерлинг, Диас будет жарить фланг рывками, дриблингами. Но нет. Есть также Нгуома и Ньони, которым также не дает шанса поиграть.
Так что да, потратили 450 лямов но нужные позиции не были закрыты до конца. Сейчас бы такого вингера, которого я описал и ЦЗ. Но кажется боссы дальнейшую перестройку оставили на лето.
Куда руководство смотрит? Знают, что у них такие проблемы в обороне, и не шевелятся на трансферном рынке. Могли бы хоть в аренду взять ЦЗ для ротации