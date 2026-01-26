Реднапп о «Ливерпуле»: «Гехи – серьезная потеря, можно было заняться этим трансфером. Еще 1-2 травмы, и будут серьезные проблемы. У них совсем нет игроков»

Реднапп о «Ливерпуле»: Гехи – серьезная потеря, в случае травм будут проблемы.

Экс-полузащитник «Ливерпуля » Джейми Реднапп считает, что клуб пожалеет, что не смог заполучить защитника Марка Гехи, так как в случае новых травм у команды могут возникнуть серьезные проблемы в обороне.

«Конор [Брэдли] получил очень серьезную травму, поэтому мы больше не увидим его в этом сезоне, как и Джованни Леони, а он выглядит очень перспективным, очень талантливым игроком.

Надеюсь, Ибраима Конате скоро вернется. Создается впечатление, что у них совсем нет игроков. Им нужны новые футболисты, ему [Слоту] нужна помощь в этом плане. Если у них будет еще одна-две травмы, возникнут серьезные проблемы.

Я не знаю всех подробностей, но потеря Гехи выглядит серьезной. Все в футболе говорили, что он перейдет в «Ливерпуль», и это было похоже на уже свершившийся факт. «Манчестер Сити» предложил ему огромную сумму денег, и это действительно хороший шаг для него, я полностью понимаю это. Но я чувствовал, что «Ливерпуль» мог бы заняться этим трансфером, но не сделал этого.

Теперь им [«Ливерпулю»] нужно действовать умно на трансферном рынке. Подписать игрока очень сложно, Леони станет настоящей звездой, и, надеюсь, он будет готов к началу следующей предсезонной подготовки. Так что они находятся в довольно выгодном положении, но им нужно убедиться, что у них есть достаточный резерв игроков», – сказал Реднапп в эфире Sky Sports.