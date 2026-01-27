Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»

Лапорта: интуиция говорит мне, что «Барса» может превзойти свой прошлый сезон.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что команда сможет превзойти собственные успехи предыдущего сезона.

«Наша главная цель в этом сезоне – до конца бороться в каждом турнире, в котором мы участвуем, и выиграть как можно больше [трофеев]. После победы в Суперкубке Испании мы надеемся продолжить борьбу в Кубке Испании, уверенно выступать в Ла Лиге и напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если мы не сможем этого сделать, то сосредоточимся на том, чтобы пройти плей-офф и двигаться шаг за шагом. Наша цель – по возможности провести сезон еще лучше предыдущего, который уже вошел в историю.

У меня нет волшебной палочки, и я не знаю, что будет дальше, но я уверен, что мы будем бороться до конца. Тогда, я надеюсь, нам повезет, – а это всегда необходимо, – и мы сможем, как я уже сказал, выиграть трофей. Моя интуиция подсказывает мне, что мы проделываем отличную работу и можем превзойти то, чего достигли в прошлом сезоне», – сказал Лапорта.