Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях

В Италии прошли матчи 22-го тура Серии А.

В пятницу «Интер » на своем поле разгромил «Пизу» (6:2) в стартовом матче 22-го тура Серии А.

В субботу «Комо» Франсеска Фабрегаса разгромил «Торино» (6:0), «Лацио » на выезде сыграл вничью с «Лечче » (0:0).

В воскресенье «Ювентус » разгромил «Наполи» (3:0), «Рома» сыграла вничью с «Миланом » (1:1).

Завершился тур в понедельник матчем «Верона» – «Удинезе» (1:3).

Чемпионат Италии

22-й тур

Интер Завершен 6 - 2 Пиза

90’ +3’ Барелла 89’ Бонни

86’ Димарко

82’ Мартинес Бонни 80’ Карлос Аугусто Аканджи 80’ 78’ Акинсанмиро 70’ Эбишер Перейра де Соуза 69’ Ангори Лерис Эспозито М. Тюрам 61’ Сучич Барелла 61’ 56’ Калабрези 46’ Марин Акинсанмиро 46’ Трамони Пиччинини 2 тайм Перерыв Эспозито

45’ +2’ Мартинес

41’ 40’ Мейстер Дуросинми Зелиньски

39’ Луис Энрике Димарко 34’ 30’ Джилардино Мартинес 26’ 23’ Морео

15’ Марин 11’ Морео

Интер Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Карлос Аугусто, Мхитарян, Зелиньски, Сучич, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес Запасные: Ди Дженнаро, Аканджи, Фраттези, М. Тюрам, Жозеп Мартинес, Бонни, Ачерби, Кокки, Диуф, Барелла, Бово, Димарко, Дармиан 1 тайм Пиза: Скуффет, Коппола, Канестрелли, Калабрези, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Марин, Туре, Мейстер Запасные: Томаш Эштевеш, Лойола, Николас, Лерис, Хойхольт, Перейра де Соуза, Дуросинми, Караччоло, Акинсанмиро, Божинов, Пиччинини, Буффон

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

