Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях

В Италии прошли матчи 22-го тура Серии А.
В пятницу «Интер» на своем поле разгромил «Пизу» (6:2) в стартовом матче 22-го тура Серии А.
В субботу «Комо» Франсеска Фабрегаса разгромил «Торино» (6:0), «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Лечче» (0:0).
В воскресенье «Ювентус» разгромил «Наполи» (3:0), «Рома» сыграла вничью с «Миланом» (1:1).
Завершился тур в понедельник матчем «Верона» – «Удинезе» (1:3).
Чемпионат Италии
22-й тур
Верона
Перилли, Эбосс, Нельссон, Слотсагер, Бернед, Сарр, Брадарич, Сердар, Гальярдини, Лирола, Орбан
Запасные: Монтипо, Ньяссе, Ойегоке, Де Баттисти, Эль-Мусрати, Томич, Тоньоло, Кастанос, Чам, Харруи, Вермешан
Удинезе:
Окойе, Бертола, Кристенсен, Соле, Атта, Эккеленкамп, Земура, Карлстрем, Миллер, Дзаноли, Дэвис
Запасные: Эхизибуэ, Ловрич, Саррага, Байо, Гогличидзе, Гуйе, Паделли, Нунцианте, Кабаселе, Арисала Микольта, Камара
Сассуоло
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Липани, Лорьянте, Моро, Фадера
Запасные: Саталино, Турати, Романья, Кулибали, Вольпато, Дзакки, Вранкс, Торстведт, Яннони, Пас, Одентал, Берарди, Скьеллеруп, Пьерини, Пинамонти
Кремонезе:
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Вандепютте, Грасси, Коллоколо, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Файе, Дзербин, Нава, Чеккерини, Юнсен, Сильвестри, Флориани, Фолино
Интер
Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Карлос Аугусто, Мхитарян, Зелиньски, Сучич, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес
Запасные: Ди Дженнаро, Аканджи, Фраттези, М. Тюрам, Жозеп Мартинес, Бонни, Ачерби, Кокки, Диуф, Барелла, Бово, Димарко, Дармиан
Пиза:
Скуффет, Коппола, Канестрелли, Калабрези, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Марин, Туре, Мейстер
Запасные: Томаш Эштевеш, Лойола, Николас, Лерис, Хойхольт, Перейра де Соуза, Дуросинми, Караччоло, Акинсанмиро, Божинов, Пиччинини, Буффон
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Войвода, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Родригес, Дувикас
Запасные: Аддай, Вигорито, Альберто Морено, Какре, Серджи Роберто, Кюн, Тернквист, Смолчич, Диего Карлос, ван дер Бремпт
Торино:
Палеари, Коко, Исмайли, Тамез, Илкхан, Казадеи, Влашич, Лазаро, Педерсен, Адамс, Нгонж
Запасные: Анджорин, Сапата, Исраэль, Пеллини, Обрадор, Перчун, Аккуа, Габеллини, Нджи, Сивьеро, Марипан
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Пикколи, Соломон
Запасные: Кристенсен, Фортини, Харрисон, Кошпо, Ледзерини, Куадио, Бальбо, Николусси-Кавилья, Фаццини, Раньери, Брешианини, Фаббиан, Браски
Кальяри:
Каприле, Луперто, Мина, Зе Педру, Эспозито, Оберт, Маццителли, Гаэтано, Адопо, Палестра, Кылычсой
Запасные: Боррелли, Лувумбу, Идрисси, Камехо, Доссена, Прати, Трепи, Шерри, Чоччи, Дзаппа, Кавуоти, Паволетти, Сулемана
Лечче
Фальконе, Галло, Зиберт, Габриэл, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Банда, Гандельман, Пьеротти, Штулич
Запасные: Перес Сепульведа, Каба, Соттиль, Шеддира, Мале, Самооя, Жан, Куасси, Сала, Фофана, Нгом, Фрюхтль, Ндаба, Моренте, Жослен
Лацио:
Проведель, Марушич, Романьоли, Хила, Ладзари, Тайлор, Весино, Башич, Дзакканьи, Диа, Канчельери
Запасные: Пеллегрини, Хюсай, Белаэн, Нослин, Мандас, Нуну Тавареш, Фаркомени, Исаксен, Фурланетто, Провстгор, Деле-Баширу, Педро, Ратков
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Залевски, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Хин, Сулемана, Спортьелло, Колашинац, Бернаскони, Самарджич, Росси, Муса, Лукман, Мальдини, Крстович, Коссуну, Пашалич
Парма:
Корви, Валенти, Тройло, Чиркати, Соренсен, Бернабе, Дель Прато, Эстевес, Кейта, Бричги, Бенедычак
Запасные: Дробнич, Пеллегрино, Джурич, Касентини, Валери, Ордоньес, Альмквист, Миколаевски, Ринальди, Ондрейка, Ористанио, Кремаски
Аарон Мартин Жуниор Мессиас
Дженоа
Бейло, Васкес, Отоа, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Витинья, Нортон-Каффи, Коломбо, Эхатор
Запасные: Леали, Кумер Челик, Онана, Малиновский, Куэнка, Мазини, Соммарива, Сеттерстрем, Экубан, Корне, Сабелли, Торсбю, Жуниор Мессиас, Нуредини
Болонья:
Скорупски, Ликояннис, Хеггем, Казале, Дзортеа, Фергюсон, Фройлер, Домингес, Одгор, Роу, Иммобиле
Запасные: Витик, Зом, Равалья, Хелланн, Побега, Пессина, Хольм, Орсолини, Кастро, Даллинга, Де Сильвестри, Моро, Бернардески, Камбьяги
Франсишку Консейсау Кабаль
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Жегрова, Костич, Жоау Мариу, Миретти, Хули, Гатти, Копмейнерс, Опенда, Перин, Кабаль, Аджич
Наполи:
Мерет, Буонджорно, Жезус, Ди Лоренцо, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Мигель Гутьеррес, Хейлунд
Запасные: Бекема, Приско, Ферранте, Де Кьяра, Лукаку, Жиоване, Оливера, Контини-Барановский
Рома
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Соуле, Дибала, Франса, Коне, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Васкес, Голлини, Вентурино, Цимикас, Зелковски, Эль-Энауи, Фергюсон, Пеллегрини, Пизилли, Лулли, Вас
Милан:
Меньян, де Винтер, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Риччи, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Терраччано, Одогу, Фофана, Эступиньян, Лофтус-Чик, Пулишич, Торрьяни, Атекаме, Яшари, Павлович, Фюллькруг
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Серии А
Статистика Серии А