Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях

В Италии прошли матчи 22-го тура Серии А.

В пятницу «Интер» на своем поле разгромил «Пизу» (6:2) в стартовом матче 22-го тура Серии А.

В субботу «Комо» Франсеска Фабрегаса разгромил «Торино» (6:0), «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Лечче» (0:0).

В воскресенье «Ювентус» разгромил «Наполи» (3:0), «Рома» сыграла вничью с «Миланом» (1:1).

Завершился тур в понедельник матчем «Верона» – «Удинезе» (1:3).

Чемпионат Италии

22-й тур

Серия А Италия. 22 тур
26 января 19:45, Марк Антонио Бентегоди
Логотип домашней команды
Верона
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Удинезе
Матч окончен
89’
Земура   Гогличидзе
Бернед   Кастанос
84’
Брадарич   Ойегоке
84’
84’
Эккеленкамп   Ловрич
84’
Дэвис   Гуйе
77’
Миллер   Саррага
77’
Дзаноли   Эхизибуэ
Сарр   Томич
71’
Лирола   Ньяссе
68’
Сердар   Харруи
68’
66’
  Дэвис
58’
  Дзаноли
Гальярдини
56’
Лирола
46’
2тайм
Перерыв
  Орбан
26’
23’
  Атта
Верона
Перилли, Эбосс, Нельссон, Слотсагер, Бернед, Сарр, Брадарич, Сердар, Гальярдини, Лирола, Орбан
Запасные: Монтипо, Ньяссе, Ойегоке, Де Баттисти, Эль-Мусрати, Томич, Тоньоло, Кастанос, Чам, Харруи, Вермешан
1тайм
Удинезе:
Окойе, Бертола, Кристенсен, Соле, Атта, Эккеленкамп, Земура, Карлстрем, Миллер, Дзаноли, Дэвис
Запасные: Эхизибуэ, Ловрич, Саррага, Байо, Гогличидзе, Гуйе, Паделли, Нунцианте, Кабаселе, Арисала Микольта, Камара
Подробнее
Серия А Италия. 22 тур
25 января 11:30, Читта-дель-Триколоре
Логотип домашней команды
Сассуоло
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Кремонезе
Матч окончен
Коне   Яннони
84’
81’
Бьянкетти   Файе
81’
Терраччано   Фолино
74’
Пеццелла
Моро   Пинамонти
71’
Лорьянте   Пьерини
71’
67’
Грасси   Флориани
Лорьянте
64’
Липани   Торстведт
59’
Фадера   Берарди
59’
46’
Барбьери   Юнсен
2тайм
Перерыв
32’
Барбьери
23’
Коллоколо   Дзербин
  Фадера
3’
Сассуоло
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Липани, Лорьянте, Моро, Фадера
Запасные: Саталино, Турати, Романья, Кулибали, Вольпато, Дзакки, Вранкс, Торстведт, Яннони, Пас, Одентал, Берарди, Скьеллеруп, Пьерини, Пинамонти
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Вандепютте, Грасси, Коллоколо, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Файе, Дзербин, Нава, Чеккерини, Юнсен, Сильвестри, Флориани, Фолино
Подробнее
Серия А Италия. 22 тур
23 января 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
6 - 2
Логотип гостевой команды
Пиза
Матч окончен
  Мхитарян
90’
+3’
Барелла
89’
  Бонни
86’
  Димарко
82’
Мартинес   Бонни
80’
Карлос Аугусто   Аканджи
80’
78’
Акинсанмиро
70’
Эбишер   Перейра де Соуза
69’
Ангори   Лерис
Эспозито   М. Тюрам
61’
Сучич   Барелла
61’
56’
Калабрези
46’
Марин   Акинсанмиро
46’
Трамони   Пиччинини
2тайм
Перерыв
  Эспозито
45’
+2’
  Мартинес
41’
40’
Мейстер   Дуросинми
  Зелиньски
39’
Луис Энрике   Димарко
34’
30’
Джилардино
Мартинес
26’
23’
  Морео
15’
Марин
11’
  Морео
Интер
Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Карлос Аугусто, Мхитарян, Зелиньски, Сучич, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес
Запасные: Ди Дженнаро, Аканджи, Фраттези, М. Тюрам, Жозеп Мартинес, Бонни, Ачерби, Кокки, Диуф, Барелла, Бово, Димарко, Дармиан
1тайм
Пиза:
Скуффет, Коппола, Канестрелли, Калабрези, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Марин, Туре, Мейстер
Запасные: Томаш Эштевеш, Лойола, Николас, Лерис, Хойхольт, Перейра де Соуза, Дуросинми, Караччоло, Акинсанмиро, Божинов, Пиччинини, Буффон
Подробнее
Серия А Италия. 22 тур
24 января 14:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Логотип домашней команды
Комо
Завершен
6 - 0
Логотип гостевой команды
Торино
Матч окончен
  Какре
76’
Дувикас   Альберто Морено
73’
Пас   Смолчич
73’
  Кюн
70’
Перроне   Серджи Роберто
68’
Батурина   Какре
68’
Родригес   Кюн
68’
67’
Тамез   Обрадор
67’
Илкхан   Анджорин
67’
Нгонж   Сапата
  Дувикас
66’
  Да Кунья
59’
2тайм
Перерыв
21’
Исмайли   Марипан
17’
Педерсен
  Батурина
16’
  Дувикас
8’
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Войвода, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Родригес, Дувикас
Запасные: Аддай, Вигорито, Альберто Морено, Какре, Серджи Роберто, Кюн, Тернквист, Смолчич, Диего Карлос, ван дер Бремпт
1тайм
Торино:
Палеари, Коко, Исмайли, Тамез, Илкхан, Казадеи, Влашич, Лазаро, Педерсен, Адамс, Нгонж
Запасные: Анджорин, Сапата, Исраэль, Пеллини, Обрадор, Перчун, Аккуа, Габеллини, Нджи, Сивьеро, Марипан
Подробнее
Серия А Италия. 22 тур
24 января 17:00, Артемио Франки
Логотип домашней команды
Фиорентина
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Кальяри
Матч окончен
Комуццо
90’
+2’
87’
Зе Педру
85’
Мина
Соломон   Фортини
83’
80’
Палестра   Дзаппа
80’
Маццителли   Прати
80’
Оберт   Идрисси
  Брешианини
74’
71’
Кылычсой   Боррелли
64’
Эспозито   Сулемана
63’
Каприле
Гозенс   Харрисон
59’
Ндур   Брешианини
59’
Понграчич
56’
47’
  Палестра
Мандрагора   Фаббиан
46’
2тайм
Перерыв
31’
  Кылычсой
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Пикколи, Соломон
Запасные: Кристенсен, Фортини, Харрисон, Кошпо, Ледзерини, Куадио, Бальбо, Николусси-Кавилья, Фаццини, Раньери, Брешианини, Фаббиан, Браски
1тайм
Кальяри:
Каприле, Луперто, Мина, Зе Педру, Эспозито, Оберт, Маццителли, Гаэтано, Адопо, Палестра, Кылычсой
Запасные: Боррелли, Лувумбу, Идрисси, Камехо, Доссена, Прати, Трепи, Шерри, Чоччи, Дзаппа, Кавуоти, Паволетти, Сулемана
Подробнее
Серия А Италия. 22 тур
24 января 19:45, виа дель Маре
Логотип домашней команды
Лечче
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Лацио
Матч окончен
Габриэл
90’
+1’
Пьеротти   Моренте
89’
81’
Канчельери   Исаксен
73’
Ладзари   Пеллегрини
73’
Провстгор
64’
Хила   Провстгор
64’
Весино   Деле-Баширу
64’
Диа   Ратков
Штулич   Шеддира
64’
Банда   Соттиль
64’
Данилу Вейга
51’
2тайм
Перерыв
Лечче
Фальконе, Галло, Зиберт, Габриэл, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Банда, Гандельман, Пьеротти, Штулич
Запасные: Перес Сепульведа, Каба, Соттиль, Шеддира, Мале, Самооя, Жан, Куасси, Сала, Фофана, Нгом, Фрюхтль, Ндаба, Моренте, Жослен
1тайм
Лацио:
Проведель, Марушич, Романьоли, Хила, Ладзари, Тайлор, Весино, Башич, Дзакканьи, Диа, Канчельери
Запасные: Пеллегрини, Хюсай, Белаэн, Нослин, Мандас, Нуну Тавареш, Фаркомени, Исаксен, Фурланетто, Провстгор, Деле-Баширу, Педро, Ратков
Подробнее
Серия А Италия. 22 тур
25 января 14:00, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Парма
Матч окончен
  Крстович
90’
+2’
85’
Кейта   Ордоньес
де Рон   Лукман
79’
  Распадори
73’
де Кетеларе   Пашалич
72’
64’
Соренсен   Ондрейка
Залевски   Бернаскони
61’
Скамакка   Крстович
61’
Скамакка
53’
46’
Чиркати   Валери
Джимшити   Хин
46’
46’
Бенедычак   Пеллегрино
46’
Эстевес   Ористанио
2тайм
Перерыв
  де Рон
24’
  Скамакка
15’
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Залевски, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Хин, Сулемана, Спортьелло, Колашинац, Бернаскони, Самарджич, Росси, Муса, Лукман, Мальдини, Крстович, Коссуну, Пашалич
1тайм
Парма:
Корви, Валенти, Тройло, Чиркати, Соренсен, Бернабе, Дель Прато, Эстевес, Кейта, Бричги, Бенедычак
Запасные: Дробнич, Пеллегрино, Джурич, Касентини, Валери, Ордоньес, Альмквист, Миколаевски, Ринальди, Ондрейка, Ористанио, Кремаски
Подробнее
Серия А Италия. 22 тур
25 января 14:00, Луиджи Феррарис
Логотип домашней команды
Дженоа
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Болонья
Матч окончен
Маркандалли
90’
+7’
Нортон-Каффи   Сеттерстрем
90’
+6’
  Жуниор Мессиас
90’
+1’
  Экубан
78’
75’
Равалья
Васкес   Корне
73’
Витинья   Экубан
73’
73’
Роу   Витик
73’
Одгор   Даллинга
73’
Иммобиле   Зом
Малиновский
71’
68’
Иммобиле
  Малиновский
62’
61’
Домингес   Равалья
56’
Скорупски
Аарон Мартин   Жуниор Мессиас
55’
Эхатор   Малиновский
55’
47’
  Отоа
2тайм
Перерыв
35’
  Фергюсон
Дженоа
Бейло, Васкес, Отоа, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Витинья, Нортон-Каффи, Коломбо, Эхатор
Запасные: Леали, Кумер Челик, Онана, Малиновский, Куэнка, Мазини, Соммарива, Сеттерстрем, Экубан, Корне, Сабелли, Торсбю, Жуниор Мессиас, Нуредини
1тайм
Болонья:
Скорупски, Ликояннис, Хеггем, Казале, Дзортеа, Фергюсон, Фройлер, Домингес, Одгор, Роу, Иммобиле
Запасные: Витик, Зом, Равалья, Хелланн, Побега, Пессина, Хольм, Орсолини, Кастро, Даллинга, Де Сильвестри, Моро, Бернардески, Камбьяги
Подробнее
Серия А Италия. 22 тур
25 января 17:00, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Наполи
Матч окончен
Йылдыз   Гатти
87’
Локателли   Копмейнерс
87’
  Костич
86’
79’
Вергара   Лукаку
  Йылдыз
77’
Дэвид   Миретти
76’
74’
Мигель Гутьеррес   Бекема
73’
Вергара
70’
Элмаз   Жиоване
Франсишку Консейсау   Кабаль
60’
Камбьязо   Костич
60’
Йылдыз
56’
2тайм
Перерыв
34’
Жезус
  Дэвид
22’
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Жегрова, Костич, Жоау Мариу, Миретти, Хули, Гатти, Копмейнерс, Опенда, Перин, Кабаль, Аджич
1тайм
Наполи:
Мерет, Буонджорно, Жезус, Ди Лоренцо, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Мигель Гутьеррес, Хейлунд
Запасные: Бекема, Приско, Ферранте, Де Кьяра, Лукаку, Жиоване, Оливера, Контини-Барановский
Подробнее
Серия А Италия. 22 тур
25 января 19:45, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Рома
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Милан
Матч окончен
Соуле   Вентурино
85’
79’
Риччи   Лофтус-Чик
  Пеллегрини
74’
74’
Меньян
70’
Модрич
Мален   Вас
69’
Дибала   Пеллегрини
69’
69’
Нкунку   Пулишич
68’
Рафаэл Леау   Фюллькруг
62’
  де Винтер
Коне   Пизилли
59’
55’
Атекаме
51’
Рабьо
46’
Салемакерс   Атекаме
2тайм
Перерыв
Рома
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Соуле, Дибала, Франса, Коне, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Васкес, Голлини, Вентурино, Цимикас, Зелковски, Эль-Энауи, Фергюсон, Пеллегрини, Пизилли, Лулли, Вас
1тайм
Милан:
Меньян, де Винтер, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Риччи, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Терраччано, Одогу, Фофана, Эступиньян, Лофтус-Чик, Пулишич, Торрьяни, Атекаме, Яшари, Павлович, Фюллькруг
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

