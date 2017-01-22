Эрик Штоффельсхаус назначен спортивным директором «Локомотива»

Спортивным директором «Локомотива» назначен Эрик Штоффельсхаус.

Штоффельсхаус имеет тренерское и управленческое образование, работал в сфере юношеского футбола и спортивного менеджмента.

С 1998 года Штоффельсхаус работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера. В 2013-м и 2014-м он был техническим директором ФК «Оттава» (Канада), а с 2014-го по 2017-й – техническим директором федерации футбола г. Йорк (Канада).

– Рад приветствовать болельщиков «Локомотива» и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании. Разумеется, я собирал информацию о «Локомотиве», беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе.

Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится еще больше молодых игроков, которых мы будем развивать, и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача.

– Известно, что вы долгое время работали в «Шальке» с молодыми футболистами, впоследствии ставшими звездами национального футбола.

– В системе «Шальке» я провел много счастливых лет. Восемь лет в Академии клуба: два года в качестве тренера, шесть лет в качестве ассистента менеджера всех структур Академии. В 2006 году перешел в главную команду и стал помощником спортивного директора.

Мне посчастливилось работать с такими футболистами, как Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Месут Озил и другими талантливыми ребятами. Многие воспитанники Академии «Шальке» действительно стали успешными и известными футболистами, – сказал Штоффельсхаус.